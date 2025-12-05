El Ayuntamiento pone en servicio la nueva sede del distrito Teatinos - Universidad - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga pone en servicio la nueva sede del distrito Teatinos-Universidad en un inmueble de la calle Pablo Bruna, número 1. El equipamiento, que ha contado con una inversión municipal de más de 1,3 millones de euros para su rehabilitación, alberga las oficinas de la junta de distrito, de la Oficina Municipal de Atención Ciudadana (OMAC) y una unidad de orientación laboral del Instituto Municipal de Formación y Empleo (IMFE), que cuenta con la subvención de la Consejería de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, a través del programa Andalucía Orienta.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a los concejales delegados de Vivienda y Regeneración Urbana, del distrito Teatinos y de Derechos Sociales, Francisco Pomares, Borja Vivas y Francisco Cantos, respectivamente, acompañados por colectivos y asociaciones de vecinos del distrito, ha visitado este viernes la nueva sede.

El proyecto, cuya inversión asciende a 1.339.481,84 euros (IVA incluido), fue redactado por el estudio de arquitectura Hcp Arquitectos Urbanistas y las obras han sido ejecutadas por Herysan 2007, S.L.

Han explicado que se trata de un conjunto edificatorio formado por un solo edificio exento con forma aproximadamente rectangular de uso característico administrativo.

El nuevo equipamiento dispone de tres plantas sobre rasante: planta baja, planta primera y planta cubierta, más una zona exterior en planta baja para aparcamientos.

Así, sobre una parcela de 1.140 metros cuadrados (m2) el equipamiento cuenta con una superficie útil de 601,23 m2 distribuidos en planta baja más una.

En su interior alberga las oficinas de la Junta Municipal de Distrito, la OMAC, el IMFE, una sala polivalente y un salón de actos, terraza exterior, así como vestuarios y taller para los Servicios Operativos y aseos, incluido uno adaptado para personas con discapacidad y para personas ostomizadas. Igualmente, en la planta de la cubierta se han instalado placas fotovoltaicas.