El Ayuntamiento de Málaga presenta el Capote de Paseo a la mejor faena taurina de la Feria 2025

Capote de Paseo a la mejora faena taurina de la Feria 2025 - EDU ROSA CERVANTES/ AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, ha presentado este miércoles el diseño del trofeo taurino 'Capote de Paseo', que otorga el Ayuntamiento de Málaga a la mejor faena de la Feria del año anterior y que es elegida por un jurado experto.

Este año, recogerá el galardón el diestro onubense David de Miranda. El acto de presentación ha contado con la presencia del diseñador del capote, Salvador Oliver, y el presidente del jurado del Capote de Paseo, Juan Pedro de Luna, entre otros miembros del jurado.

El jurado del Trofeo 'Capote de Paseo', que entrega el Ayuntamiento de Málaga, destacó la faena de David de Miranda como la más relevante de la feria taurina de la ciudad del año 2025.

Tras las correspondientes gestiones con el diestro para resolver las medidas y el diseño de la pieza, se comenzó la elaboración del capote. El torero onubense recibirá el galardón en los prolegómenos de su próxima comparecencia en la plaza de La Malagueta que será el 17 de agosto, justo antes de realizar el paseíllo institucional.

David de Miranda ha sido el ganador de este trofeo por unanimidad, con 145,95 puntos, por la faena realizada en la tarde del martes 20 de agosto de 2025 al primer toro de su lote, de nombre 'Enamorado', de la ganadería de Victoriano del Río.

El jurado del Capote de Paseo está presidido por Juan Pedro de Luna y la concejala delegada de Fiestas, Teresa Porras, y cuenta con los siguientes integrantes: Antonio Montilla, Francisco Javier Jurado, Daniel Herrera, Eduardo Martín, Enrique Romero, Ignacio Mateo, José Luis Fernández, José Morente, Juan Manuel del Pozo, Juan Ramón Romero, Juan Romera, Manuel Fernández Maldonado, Marta Jiménez, Manolo Jiménez, Luis Méndez y Horacio Oliva, con Paco Ternero en las funciones de secretario.

EL CAPOTE DE PASEO

El Capote de Paseo está diseñado por Salvador Oliver, bordador nacido en Zúrich (Suiza) en 1968 y afincado en Málaga donde inició su formación de manera autodidacta a los veinte años de edad. Su actividad profesional se centra en la realización de piezas bordadas para hermandades de Semana Santa y en la confección de indumentaria taurina.

Desde hace once años, se encarga del diseño y la elaboración del Capote de Paseo que el Ayuntamiento de Málaga entrega al torero triunfador de la Feria de Agosto, una pieza que ha confeccionado para matadores como Roca Rey, José María Manzanares y Jiménez Fortes, adaptando la simbología y los motivos del diseño a cada destinatario.

En cuanto al diseño de este año, el mensaje iconográfico queda en torno a la imagen de la patrona de Málaga, la Virgen de la Victoria, en su representación clásica de cuerpo entero, aludiendo al carácter de protectora, guía y seña de la ciudad de Málaga y su diócesis, combinada con elementos ornamentales basados en la arquitectura local de Málaga, lo que exige un cálculo preciso del patronaje para distribuir el peso del bordado y mantener la caída de la prenda durante el paseíllo.

El diseño entrelaza la iconografía clásica de la ciudad atendiendo a las preferencias y detalles personalizados escogidos por el propio matador para la confección final de la obra. El Ayuntamiento de Málaga viene otorgando, según tradición que se remonta al año 1961, un capote de paseo al autor de la mejor faena del ciclo taurino.