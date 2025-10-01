El Ayuntamiento de Málaga realiza labores de mantenimiento en el eucaliptal de los Baños del Carmen

MÁLAGA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Sostenibilidad Medioambiental, está realizando labores de mantenimiento del eucaliptal de los Baños del Carmen. Desde el pasado jueves, personal de la empresa adjudicataria del mantenimiento y conservación de las zonas verde del distrito Este (Tahler, S. A.), con la supervisión del Servicio de Parques y Jardines, está llevando a cabo trabajos de poda de ramas secas, retirada de nidos de cotorras y eliminación de pies secos.

En este sentido, durante las tareas se han constatado que diez eucaliptos que venían perdiendo vitalidad como consecuencia de la sequía, la salinidad del entorno y la competencia entre ejemplares no han podido ser recuperados, por lo que se ha procedido a su tala.

En paralelo, también se ha procedido a la limpieza de las palmeras existentes y al desbroce de este espacio que ocupa una superficie de unos 20.000 metros cuadrados. Según las previsiones, los trabajos se darán por culminados entre este miércoles y el jueves.