El Ayuntamiento de Málaga recomienda no celebrar 'Oh, See' en el Eduardo Ocón de la capital por el coronavirus

MÁLAGA, 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga ha recomendado no celebrar este fin de semana, el 11 y 12 de septiembre 'Oh, See Málaga. Special party' en el recinto Eduardo Ocón de la capital al no poder garantizarse "la seguridad" al ser un recinto abierto y no poder controlar el aforo.

Así lo ha explicado la concejala de Cultura, Noelia Losada, que ha insistido en que "es un recinto donde es muy complicado el control de aforos".

"Siempre he defendido que la cultura es muy segura pero aquí no puedo garantizar que no haya gente que se pare cerca, que se formen aglomeraciones... y como no puedo garantizar que el aforo será ni uno más de 300 he preferido recomendar que no se lleve a cabo", ha dicho.

Así, ha insistido en que "nuestra piedra angular es la cultura segura" y ha vuelto a reiterar que en el recinto Eduardo Ocón "es muy complicado, por sus peculiaridades, acordonar la zona y que entren las persona que tengan que entrar".

Ha dicho, además, que eran grupos conocidos, por lo que podría darse un "efecto llamada" y que "se superara el aforo, por lo que ante el más mínimo riesgo hemos decidido dar la recomendación de que no se celebre". No obstante, el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, ha aclarado que se llevarán a cabo cuando situación lo permita.

Por otro lado, también sobre cultura ha hablado De la Torre, que tras ser cuestionado ha dicho sobre el aforo del Teatro Cervantes que "se cumplirá" lo que dictaminen las autoridades. "Nosotros, toda la colaboración, el rigor y el cumplimiento de las normas", ha concluido.