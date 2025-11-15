El Ayuntamiento de Málaga, reconocido por participar en el proyecto 'Mares circulares'

La concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, recoge el reconocimiento concedido por Coca-Cola al Ayuntamiento de Málaga. - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La concejala delegada de Servicios Operativos, Playas y Fiestas, Teresa Porras, ha recogido esta semana el reconocimiento concedido por Coca-Cola al Ayuntamiento de Málaga por su participación en el proyecto 'Mares circulares'.

En el acto, celebrado en la playa de la Malagueta, estuvo presente Alejandro García Alonso, jefe de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad Región Sureste Área Sur de Coca-Cola Europacific Partners Iberia SLU.

La distinción, que se otorga a todas aquellas instituciones y entidades que han formado parte de esta iniciativa, ha sido diseñada con residuos recogidos en el litoral, ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

En las playas de Málaga se desarrollaron en este verano dos de las acciones de este proyecto que tiene como objetivo sensibilizar a la ciudadanía y fomentar la economía circular.