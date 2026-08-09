El Ayuntamiento de Málaga refuerza las cámaras de videovigilancia y los drones para el dispositivo de la Feria

Archivo - La panda de verdiales en un momento de su actuación en la Feria de Málaga a su paso por la calle Larios. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 9 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Policía Local de Málaga potenciará la red de videovigilancia con cámaras y drones durante la Feria, que se celebrará del 15 al 22 de agosto. El Ayuntamiento ha confirmado que este año también se repetirá la experiencia del año pasado y serán desplegadas otras 16 cámaras en distintos puntos del Real de Cortijo de Torres (avenidas principales y zonas de paradas de autobús y taxis, entre otras ubicaciones), para lo que se cuenta con la pertinente autorización de la Comisión de Garantías de la Videovigilancia de Andalucía.

Según ha indicado en una nota, e estos equipos se unirá el sistema de vigilancia aérea con drones que, al igual que se vienen activando en eventos con afluencia masiva de personas como la Semana Santa o Navidad, sobrevolarán todos los días de Feria el entorno del Real. Además, se prevén servicios especiales en la zona de la Juventud en diferentes horarios.

Este despliegue de vigilancia está integrado en el dispositivo especial de seguridad de la Feria 2026 establecido por el Ayuntamiento con los refuerzos de Policía Local, Bomberos y Protección Civil. Este operativo municipal se complementará con los de Policía Nacional, Guardia Civil y del servicio de emergencias 061, cuya coordinación será abordada con la Subdelegación del Gobierno durante la Junta Local de Seguridad prevista para el próximo martes, día 11.

El operativo especial se desarrollará entre el viernes 14 de agosto, cuando tendrá lugar el espectáculo pirotécnico, y el domingo 23 de agosto. No obstante, los días previos al comienzo de la Feria también se llevan a cabo actuaciones de los espacios.

Asimismo, el Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil Local de Málaga permanecerá activo en fase de Preemergencia (situación operativa 0) desde la mañana del viernes 14 hasta la mañana del lunes 24 de agosto. Además, se constituirá un Centro de Coordinación Operativa (CECOP), que estará ubicado en el Real y que permanecerá activo hasta la mañana del domingo 23. Como en anteriores ediciones, durante la Feria se constituirán dos Centros de Coordinación Operativa, uno en el Centro Municipal de Emergencias y otro en el Real.

443 EFECTIVOS DIARIOS

La Policía Local tiene previsto realizar un total de 4.434 servicios en la ciudad durante la Feria, lo que supone una media de 443 efectivos diarios, de los que 2.166 se adscriben al operativo extraordinario que se suman a los 2.268 del servicio ordinario. A los que habrá que añadir los contempladas por la Policía Nacional y la Guardia Civil.

En la Policía Local de Málaga continuará prestando sus servicios, un año más, el Grupo Operativo de Apoyo (GOA) para reforzar la vigilancia tanto en el Cortijo de Torres como en la Feria del Centro, donde permanecerán hasta que la afluencia de público disminuya y no haya requerimientos en materia de seguridad. Además, contará con el apoyo del Subgrupo Canino junto al GIP (Grupo de Investigación y Protección).

En paralelo, participarán policías locales del Grupo de Investigación de Accidentes y Atestados (GIAA), que realizarán controles preventivos de alcoholemia en el Centro y en los accesos al Real, entre otras funciones.

De forma coordinada y en colaboración con la Policía Nacional también se trabajará en la prevención de delitos y en el mantenimiento de la seguridad ciudadana. En el recinto ferial se establecerán sedes físicas donde estarán ubicados ambos Cuerpos. En el Centro se extremarán las medidas de prevención de actividades delictivas y control de objetos peligrosos, entre los que se incluyen los controles de acceso para evitar la entrada con botellas de vidrio, control de venta de alcohol a menores y venta de bebidas sin autorización, así como las barras de alcance para la expedición de bebidas para su consumo en la vía pública y otras infracciones a la Ordenanza de Convivencia.

Por su parte, el Gruprona (Grupo de Protección de la Naturaleza) de la Policía Local se centrará en la realización de tareas de inspección y vigilancia sanitaria en materia alimentaria, especialmente en el Real de la Feria y durante las horas de carga y descarga, a fin de inspeccionar el transporte de mercancías perecederas para su consumo en las casetas. Estas actuaciones se llevarán a cabo en coordinación con el Seprona de la Guardia Civil y el Servicio de Sanidad Alimentaria del Ayuntamiento. Además, se incorporarán efectivos de inspección pesquera con objeto de controlar la trazabilidad y tallas reglamentarias.

Por otro lado, a la finalización de la Feria del Centro cada día se prestará apoyo a los servicios de limpieza por parte de ambos Cuerpos de Seguridad de manera coordinada.

TRÁFICO

En materia de tráfico, la Guardia Civil se encargará del control en los accesos a la ciudad y en las rondas de circunvalación. Por su parte, la Policía Local implementará un dispositivo de tráfico con el objetivo de impedir la circulación por determinadas vías y realizar los desvíos necesarios para asegurar la movilidad durante la Feria y garantizar el adecuado funcionamiento del transporte público

A estos dispositivos policiales se añadirán los del Real Cuerpo de Bomberos de Málaga, el Servicio de Protección Civil, la Agrupación de Voluntariado de Protección Civil, el equipo técnico de prevención y un operativo sanitario con sus correspondientes unidades móviles.

Con respecto al Real Cuerpo de Bomberos, cada día habrá una dotación en el Centro y dos dotaciones en turnos de tarde y noche en el Real. Además, la noche de los fuegos artificiales se activará un dispositivo especial. Todos los días habrá tres autobombas disponibles para la Feria (uno en el Centro con un horario previsto desde las 14,00 hasta las 19,00 horas y dos en el Real, entre las 13,30 y las 5,30 horas), a los que se sumarán una autoescala y otros vehículos de mando, coordinación y útiles. Al igual que el año pasado, el retén del Real se extenderá al domingo 23 de agosto de 19,00 a 1,00 horas por la apertura de las atracciones con motivo del Día del Niño.

La atención médica durante toda la Feria será coordinada por la Unidad Médico Sanitaria de Bomberos tanto en el Centro, que contará con un módulo asistencial en la plaza de la Marina desde las 14,00 hasta las 21,00 horas, como en el Real con otro puesto ubicado en la zona reservada a Seguridad (junto a la portada principal) de 21,00 a 7,00 horas, aunque el dispositivo de ambulancias en Cortijo de Torres estará activo de forma ininterrumpida desde las 14.00 del día 15 hasta las 07,00 horas del domingo 23, prolongándose el día 24 igualmente de 19,00 a 1,00 horas.

El resto de la asistencia de urgencias sanitarias se establece en base a dispositivos extraordinarios con puesto de socorro y ambulancias (Soporte Vital Avanzado y Soporte Vital Básico) en la Feria del Centro (de 14,00 a 21,00 horas) y en el recinto ferial (desde las 14,00 del día 17 hasta las 23,00 horas del domingo 23). Además, también se contará con el dispositivo de servicios sanitarios de urgencias extrahospitalarias durante las 24 horas del día, que estará coordinado por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias 061.

Por su parte, el Servicio de Protección Civil, que como cada año redacta el Plan de Emergencia de la Feria que se hace llegar a todos los grupos operativos, volverá a desplegar a la Agrupación de Voluntariado, de forma coordinada con la Policía Local, con sendos puestos fijos en el Real (Zona de Seguridad) y en el Centro (plaza de la Marina).

Está previsto que haya una quincena de voluntarios en la zona de la Malagueta para prestar cobertura con motivo de los fuegos artificiales del viernes 14, mientras que durante los días de Feria habrá entre 6 y 8 en el turno de día y entre 10 y 15 en el de noche. Para ello, se volverá a contar con el refuerzo de voluntarios de agrupaciones de otros municipios.