El Ayuntamiento de Málaga renueva la flota de Limasam con 28 nuevos vehículos de recogida y limpieza

Nueva flota de Limasan con 28 nuevos vehículos - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga continúa con la renovación de la flota de Limasam, para lo que ha incorporado 28 nuevos vehículos de recogida y limpieza que suponen una inversión municipal de más de 4,2 millones de euros.

La concejala delegada de Servicios Operativos, Fiestas y Playas, Teresa Porras, ha presentado estas dotaciones que se enmarcan en la apuesta municipal por "la modernización de la flota de Limasam mediante la adquisición de vehículos que potencian la eficiencia del servicio y minimizan el impacto ambiental".

En concreto, son tres vehículos destinados a recogida de residuos, de carga trasera industrial de 21 metros cúbicos, que compactan el residuo hasta ratios de aproximadamente 7:1 y aprovechan al máximo cada viaje.

Cuentan con carrocerías de una sola pieza y sistemas hidráulicos eficientes, que reducen el riesgo de fugas y mejoran la limpieza. Se ha realizado una inversión cercana al millón de euros.

A ellos se suman 25 unidades para limpieza, con un presupuesto de más de 3,3 millones de euros. Por un lado, hay ocho unidades de vehículos cisterna de diferentes capacidades e insonorizados con baldeadoras, piñas y carrete.

También se han adquirido dos barredoras de arrastre, que están destinadas a la limpieza viaria de grandes calles como avenidas y grandes eventos y una barredora de aceras.

Esta nueva incorporación incluye, asimismo, tres unidades de tractores limpia playas más remolque, que cuentan con un sistema de enganche trasero adecuado para el arrastre de remolques agrícolas y equipos especiales, como dispositivos de limpieza de playas, y con un sistema de recogida, cribado y vaciado.

Además, se dispone de nueve fregadoras a batería para mercados, dentro de la limpieza mecanizada de estos equipamientos. Y, por último, se ha adquirido una autobaldeadora de alta presión destinada al apoyo de las tareas de limpieza en zonas urbanas mediante agua a presión; y un lavacontenedor de carga trasera para la limpieza y desinfección interna y externa de contenedores de residuos que se recolectan por la parte posterior del camión.

En cuanto a la tipología, se trata de vehículos de carga trasera industrial, camiones cisterna insonorizados con baldeadoras, barredoras para calles y aceras, autobaldeadoras, tractores limpia playas y fregadoras eléctricas para mercados, entre otros.

En base a sus características, estos equipos permiten reforzar la recogida y la limpieza en zonas de alta generación, optimizando frecuencias y reduciendo incidencias, lo que posibilita más tiempo en la calle prestando este servicio.

Además, "son vehículos más eficientes y con menores emisiones", alineados con los objetivos de sostenibilidad y economía circular, al tiempo que contribuyen a reducir el impacto acústico. Por otro lado, son unidades más ergonómicas, seguras y cómodas, en el marco de la apuesta por la seguridad vial y laboral.

La nueva flota se incorporará al servicio en los próximos días. Esta renovación es un paso más dentro de una estrategia a medio y largo plazo. De hecho, han recordado que esta inversión, que se ha materializado con partidas de 2025 y 2026, se suma a la reciente incorporación --el pasado mes de febrero-- de otros 60 vehículos.

Y en 2026 se contemplan, además, 21 nuevos vehículos, entre ellos, nuevas barredoras y fregadoras eléctricas, así como vehículos caja abierta con pulpo y lavacontenedores. En total, son más de 100 nuevos vehículos entre 2025 y 2026 para el servicio en calle.