El Ayuntamiento de Málaga renueva el pavimento deportivo de césped artificial del campo de fútbol Roma Luz- Guadaljaire

Archivo - Vista del edificio del Ayuntamiento de Málaga, Casona del Parque. - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Área de Deporte, ha iniciado el proceso de licitación para la contratación de las obras de renovación del pavimento deportivo de césped artificial en el campo de fútbol municipal Roma Luz- Guadaljaire, ubicado en la avenida Issac Peral del distrito Carretera de Cádiz.

La citada licitación cuenta con un presupuesto base de 572.962,91 euros y una ejecución de cuatro meses. El plazo para la presentación de ofertas de las empresas interesadas finaliza el próximo 5 de agosto.

A través de este contrato, se realizará una renovación del campo de fútbol debido a la finalización de la vida útil del césped artificial del terreno de juego, además de la revisión de los canales de saneamiento perimetrales, junto a la estabilidad y planicidad de la base.

En concreto, se proyecta la renovación del césped artificial existente por una nueva manta de césped sintético de última generación lastrada con arena de sílice y corcho. El campo adaptará sus dimensiones actuales de juego a 99 metros de largo por 58,50 metros de ancho, más 2,20 metros de bandas laterales y 3,10 metros en los fondos, con un total de 105,20 por 62,90 metros.

Junto con esta actuación se revisará el sistema de drenaje perimetral al terreno de juego para que la evacuación de aguas a la red de saneamiento sea correcta, además de reconstruir los canales. También se comprobará la planeidad y estabilidad de la base del nuevo césped artificial.

El equipamiento deportivo será igualmente renovado para adaptarse a la normativa actual de las medidas del terreno de juego. También se cambiarán las redes para balones y se realizarán diversos trabajos pintura, cerrajería y albañilería.