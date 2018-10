Ayuntamiento de Málaga sancionará con hasta 3.000 euros la publicidad lesiva para los principios de igualdad de género

Publicado 10/08/2018 14:08:03 CET

MÁLAGA, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La junta de gobierno local ha aprobado el proyecto de modificación de la 'Ordenanza para la garantía de la convivencia ciudadana y la protección del espacio Urbano en la ciudad de Málaga' para incorporar como infracción las actividades publicitarias lesivas para los principios de igualdad de género.

Tendrá la consideración de publicidad ilícita que afecta a la convivencia ciudadana la que presente a cualquier persona, y en particular a las mujeres, de forma vejatoria, utilizando el cuerpo o parte del mismo como mero objeto desvinculado del producto que se pretende publicitar.

También se considerará así la colocación, reparto, divulgación o difusión de publicidad que promueva cualquier tipo de violencia, el consumo de prostitución o la explotación sexual.

En ambos casos, la afectación a la convivencia se entenderá producida cuando su magnitud y trascendencia altere la pacífica convivencia concurriendo las circunstancias previstas en el Artículo 140 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Los hechos que puedan constituir publicidad ilícita se pondrán en conocimiento del Ministerio Fiscal para que, en su caso, pueda ejercer las acciones que correspondan. Si no lo considerase pertinente, cuando en los mismos concurran los requisitos establecidos en el artículo anterior alterando la pacífica convivencia, se calificarán como infracciones a la Ordenanza.

Las conductas descritas anteriormente se considerarán infracciones leves, y serán sancionadas con multa de hasta 750 euros. Serán graves y, por tanto, sancionada de 750,01 a 1.500 euros toda publicidad que fomente el consumo de prostitución y explotación sexual, cuando se lleve a cabo en lugares con gran afluencia de público, y alrededores de los mismos, a menos de 500 metros; en espacios de centros docentes y educativos o con afluencia de público infantil o juvenil y alrededores, a menos de 500 metros; en lugares cercanos a vías de circulación de vehículos o por reiteración de infracciones leves.

Serán infracciones muy graves la reiteración de las estimadas como graves, y se sancionarán con multa de 1.500,01 a 3.000 euros, han precisado en rueda de prensa los concejales Carlos Conde y Raúl Jiménez.

Cuando se tenga conocimiento de la publicidad de este tipo, la policía retirará e intervendrá cautelarmente los materiales, el género o los medios empleados en la comisión de las infracciones tipificadas en el mismo. Los gastos causados por la retirada correrán a cargo del causante de las circunstancias que lo han determinado .

Por otro lado, la ordenanza ha sido modificada en el artículo 28 (capítulo IV relativo a actividades y prestaciones de servicios no autorizados y /o demandados) y su redacción final se ha modificado.

El texto señala: "Se prohíbe la realización de actividades y la prestación de servicios en el espacio público que debiendo contar con autorización municipal, carecieran de ella, y en particular, el ofrecimiento de compra y/o venta de todo tipo de bienes y servicios de manera persistente o intimidatoria, siempre que no hayan sido demandados por el/la usuario/a, tales como tarot, videncia, masajes o tatuajes, aparcamiento, ordenación y vigilancia de vehículos, u otros análogos que afecten a los derechos protegidos a los que se refiere el artículo anterior". De este modo, no solo se regula la venta como hasta la fecha, sino que se incluye en la regulación el ofrecimiento de compra.

Con respecto a la modificación del Reglamento para el ejercicio de la potestad sancionadora de la comisión de infracciones leves competencia del Ayuntamiento de Málaga, también aprobado este viernes, la propuesta está motivada por la obligación impuesta por la Disposición Final quinta de la Ley 39/2015 de adecuar las respectivas normas reguladoras al contenido de la misma y por el interés en la mejora operativa de dicho reglamento, apreciadas en la diaria utilización que de él hace el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria.

NUEVAS ACCIONES FORMATIVAS DEL IMFE

También se ha dado luz verde a diez nuevas acciones formativas de las que se beneficiarán 150 personas, a través del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo, en el marco del Proyecto de la Estrategia DUSI Málaga Perchel- Lagunillas, cofinanciada mediante el Programa Operativo de Crecimiento Sostenible FEDER 2014- 2020.

Así, habrá diferentes actuaciones de fomento de la actividad empresarial, mejora del autoempleo e inserción laboral centrados en la mejora de la situación del empleo y planteando una intervención integral que complemente otras actuaciones que se lleven a cabo de forma coordinada con los diferentes dispositivos y agentes implicados.

Todas estas actuaciones van dirigidas a residentes y empresas ubicadas en el centro de la ciudad. Dentro de ellas, la formación de los residentes en la zona cobra una especial importancia para mejorar las posibilidades de inserción de desempleados y para aumentar la competitividad de las empresas.

Los cursos serán, entre otros, de personal especializado en limpieza, operaciones auxiliares de venta, prevención de riesgos laborales en la construcción, inglés para atención al cliente o de habilidades prelaborales.

También habrá acciones tales como píldoras formativas, talleres prácticos para el apoyo a la gestión empresarial, cursos para la creación de empresas y seminarios de formación empresarial especifica, así como otras posibles actuaciones de cara a la consecución de los objetivos indicados.

La inversión en estas 10 acciones supera los 28.000 euros --el 80 por ciento financiada con fondos europeos y el 20 restante por el Consistorio--, destinado tanto a contratación de docentes, becas y uniformidad.

PUNTO MÓVIL DE LA FERIA DE MÁLAGA

Igualmente se ha aprobado el convenio de patrocinio para el proyecto Punto Móvil de la Feria de Málaga, que posibilita que personas con movilidad reducida puedan participar en las actividades de ocio programadas. Se suscribe con la Fundación Eurodiscap, que hará una aportación en especie valorada en 7.150 euros con distribución de 16 scooters, seis sillas de rueda manuales y tres andadores. El horario de préstamo será durante los ocho días de Feria.

El pasado año se atendió en el Punto Móvil a unos 300 ciudadanos que solicitaban información del servicio y fueron 190 las personas con movilidad reducida que hicieron uso del material ortoprotésico, 189 de las scooters y 10 de la silla de ruedas.

OTROS ASUNTOS

También se ha dado el visto bueno a la firma de un convenio de colaboración con la Coordinadora de Organizaciones Gubernamentales para el Desarrollo Málaga Solidaria, que contará con una subvención de 19.000 euros para un congreso estatal de cooperación internacional que se celebrará en octubre en la ciudad.

Además se ha aprobado el convenio de patrocinio que posibilita la convocatoria del III Concurso de Cuentos Infantiles 'El mundo siempre es capaz'. El convenio se firmará con Agapea Factory S.A., única entidad que se ha presentado a la convocatoria. Esta librería aportará material en especie valorado en 2.000 euros, consistente en tarjetas regalo que se entregarán a las primeras personas en el certamen. Este concurso se celebrará durante el curso escolar 2018/2019 y está dirigido a niñas y niños de tercero de Primaria.

Por último, se ha aprobado ampliar el plazo para presentar originales a la convocatoria del XII Premio Málaga de Novela hasta el 5 de octubre, dotado con 18.000 euros. Convocado por el Área de Cultura, cuenta en su 12ª edición con la colaboración de la Editorial Galaxia Gutemberg. La última novela ganadora de este premio ha sido 'Sol Poniente' del malagueño Antonio Fontana.