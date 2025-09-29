El Ayuntamiento de Málaga suscribe un convenio para fomentar el autoempleo y el emprendimiento a través de la formación

La concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, junto al presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga, a través del Instituto Municipal para la Formación y el Empleo (IMFE), y la Cámara de Comercio de Málaga han firmado este lunes un nuevo convenio de colaboración para el desarrollo de los programas 'España-Emprende' e 'Impulsa Startup', que permitirá la puesta en marcha de un plan formativo con el objetivo de fomentar el emprendimiento y el autoempleo, reforzando las capacidades de los emprendedores para garantizar su adaptación al cambio y su consolidación empresarial. Se trata del cuarto año consecutivo en el que se desarrollan estas acciones formativas, fruto de este convenio entre ambas partes.

El acto de la firma ha contado con la presencia de la concejala delegada de Educación y Fomento del Empleo, María Paz Flores, y el presidente de la Cámara de Comercio de Málaga, José Carlos Escribano.

Esta iniciativa cuenta con un presupuesto total para actividades de 225.000 euros, que serán financiados en un 80% por la Cámara de Comercio, fundamentalmente a través de la subvención recibida por el Fondo Social Europeo que asciende a 180.000 euros, mientras que el otro 20% restante, 45.000 euros, será aportado por el IMFE. Cabe destacar que en la edición de 2024 participaron 354 personas en un total de 32 actuaciones formativas.

Las actividades que se realizarán en el marco de este convenio tienen como objetivos principales potenciar el autoempleo y la sostenibilidad de las actividades económicas, generando autoconfianza y motivación, así como el desarrollo de habilidades profesionales y sociales que incrementen la empleabilidad y la inclusión social, especialmente generando redes de contactos a través de la formación y en colaboración con el tejido empresarial se busca, igualmente, el incremento de nuevos proyectos y su supervivencia.

Para ello, se llevarán a cabo acciones formativas de carácter presencial y on-line que generen las habilidades y competencias necesarias para el autoempleo y la consolidación empresarial, además de actividades complementarias a través del programa 'España-Emprende', como jornadas y talleres de orientación y sensibilización, 'mentoring', seguimiento, etcétera.

Además, tanto el IMFE como la Cámara de Comercio garantizan una continuidad al programa formativo con servicios de apoyo a futuros participantes.

Por otra parte, el programa 'Impulsa Startup' ayuda a emprendedores para que conviertan su idea de negocio en una empresa viable gracias a la ayuda de tutores y mentores especializados que les guiarán durante el proceso de formación, creación y validación de su proyecto inicial.