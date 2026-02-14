El Ayuntamiento de Málaga vuelve a cerrar parques, la Alcazaba y Gibralfaro por previsión de viento

Archivo - Alcazaba de Málaga - EUROPA PRESS - Archivo

MÁLAGA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga ha informado de que, como medida preventiva "ante las fuertes rachas de viento" previstas para este sábado, tanto la Alcazaba como el Castillo de Gibralfaro han cerrado al público, mientras los parques de la ciudad están vallados y perimetrados, incluido el Jardín Botánico-Histórico La Concepción.

Así lo han informado en una nota, en la que han precisado que esta clausura temporal ha afectado a los espacios verdes del Distrito Centro del Hospital Noble, Alfonso XII, San Miguel y los accesos perimetrales al Parque de Málaga.

También en el Distrito Este al parque de El Morlaco y el de Alberto Suárez 'Pipi'; en Ciudad Jardín, al Jardín Botánico-Histórico La Concepción; el Parque del Norte en Bailén-Miraflores; San Rafael y Picasso en Cruz del Humilladero.

En Huelin, Oeste, María Luisa y Litoral en Carretera de Cádiz; Parque Lineal en Campanillas; y los de la Laguna de la Barrera, Héroes del Combate y Parque del Cine en Teatinos.

Por su parte, las actividades de carnaval organizadas por el Distrito Este y la Fundación Carnaval de Málaga, que estaban previstas a partir de las 13.00 horas en los jardines Alberto Suárez 'Pipi', quedan canceladas.