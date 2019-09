El Ayuntamiento de Marbella dice que quiebra de Thomas Cook "no ha tenido una gran repercusión" en el municipio

Publicado 23/09/2019 13:51:58 CET

MARBELLA (MÁLAGA), 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

La directora general de Turismo del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), Laura de Arce, ha asegurado este lunes que la quiebra del turoperador Thomas Cook, el más antiguo del mundo no ha tenido "una gran repercusión" para los viajeros del municipio.

A preguntas de los periodistas, la directora general de Turismo ha explicado que, tras conocer la noticia de la quiebra de Thomas Cook, el Ayuntamiento ha contactado con diferentes hoteles para evaluar el posible perjuicio a los turistas del municipio. Los establecimientos han trasladado al Consistorio que no se han visto afectados por la crisis del grupo de viajes británico, según ha agregado.

"Marbella no es un destino que sea el perfil de Thomas Cook. No ha pillado demasiado la quiebra según los hoteles con los que hemos hablado", ha indicado la directora general de Turismo.

Asimismo, De Arce ha señalado que el Ayuntamiento intentará hacer en la feria turística World Travel Market, que se celebra a principios de noviembre en Londres, "el mayor número de citas posibles con líneas aéreas que siguen funcionando y que se quedarán con el flujo de clientes que tenía Thomas Cook".

Por su parte, el presidente del Centro de Iniciativas Turísticas, Juan José González, ha señalado que la incidencia de la quiebra del grupo de viajes británico en el municipio "parece ser prácticamente nula". "La incidencia en Marbella es prácticamente inexistente, según lo que estoy viendo hasta ahora", ha incidido en declaraciones a Europa Press.

"Era algo que me esperaba porque la agencia mueve clientes que no es el tipo de cliente que viene a Marbella. Otras zonas, como la de Sancti Petri --Cádiz-- se verá muy afectada y, muy probablemente, otras zonas de la Costa del Sol en las que el nivel del turista no es tan alto como el que tenemos en Marbella", ha explicado el presidente del CIT.