El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) admite a trámite el proyecto del primer hotel Waldrof Astoria de España

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, acompañada de la concejala del Distrito de Las Chapas, María José Figueira, y del director general, Carlos Alcalá. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 22 (EUROPA PRESS)

La junta de gobierno local de Marbella (Málaga), celebrada este martes en el Distrito de Las Chapas, ha aprobado la admisión a trámite del proyecto de actuación promovido por Higuerón Golf Resort para el desarrollo de un complejo hotelero vinculado al histórico Marbella Golf, así como la declaración de interés municipal de esta iniciativa, que contempla la implantación de un establecimiento de la prestigiosa marca internacional Waldorf Astoria.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, acompañada de la concejala del Distrito de Las Chapas, María José Figueira, y del director general, Carlos Alcalá, ha destacado que "se trata de una muy buena noticia para la ciudad" y ha señalado que el proyecto "supone una gran inversión y una apuesta por un modelo turístico basado en la calidad y la excelencia".

"Estamos hablando de un hotel de 5 estrellas gran lujo con 120 habitaciones, apartamentos de uno a cuatro dormitorios y una inversión de 175 millones de euros", ha explicado.

La actuación se plantea sobre una superficie de unos 687.000 metros cuadrados, dentro de la cual el ámbito objeto del proyecto alcanza aproximadamente las 8,9 hectáreas. Muñoz ha detallado que el complejo "contará con una edificabilidad de 80.000 metros cuadrados, apostando por un modelo de baja altura y baja densidad, plenamente integrado en el entorno".

Asimismo, la regidora ha especificado que el proyecto contempla, además del establecimiento hotelero, una casa club, espacios de restauración y zonas comerciales y deportivas, "configurando un equipamiento turístico vinculado a la actividad del Marbella Golf".

En este sentido, Muñoz ha apuntado que la intervención "no incorpora uso residencial, sino que mantiene su carácter turístico y deportivo" y ha subrayado este planteamiento como uno de los aspectos relevantes de la iniciativa.

"Estamos hablando de un hotel absolutamente integrado, de muy baja altura y con una densidad muy baja sobre el terreno, estando el proyecto acorde con las necesidades de Marbella y con el modelo de ciudad que defiende el Ayuntamiento", ha apostillado.

La alcaldesa ha recordado que el proyecto surge del acuerdo alcanzado por Higuerón Golf Resort con Waldorf Astoria, una de las marcas hoteleras internacionales de referencia del grupo Hilton; y se ha referido al encuentro realizado el pasado año en uno de sus establecimientos, donde tuvo la oportunidad de conocer el proyecto junto a sus promotores y representantes de la compañía.

"Tenían especial ilusión en hacer una gran inversión y que supusiera poner en Europa el granito del Waldorf Astoria que se haga en España de la mano de Marbella", ha asegurado.

A la inversión que supondrá esta iniciativa se sumará el impacto económico derivado tanto de la ejecución de las obras como de la posterior actividad del complejo. A este respecto, la alcaldesa ha puesto el acento en el efecto que una actuación de estas características puede generar sobre el tejido económico local, tanto durante la edificación como posteriormente con el funcionamiento y mantenimiento de las instalaciones.

"No solo generará puestos de trabajo en la construcción y la puesta en marcha, sino además el mantenimiento de unas instalaciones de gran lujo", ha explicado. También ha destacado el efecto indirecto que tendrá la inversión sobre empresas y profesionales de distintos sectores vinculados a la construcción y posterior actividad del establecimiento.

Por otra parte, Muñoz ha avanzado que la admisión a trámite y la declaración de interés municipal aprobadas este martes permitirán continuar con la tramitación administrativa del proyecto y solicitar los informes necesarios para avanzar en el expediente.

Entre los estudios que deberán acompañar al procedimiento se encuentran los relativos a movilidad y paisaje, con el objetivo de analizar la integración de la actuación en su entorno y sus efectos sobre las infraestructuras y comunicaciones. Una vez completados estos informes, el expediente será sometido al correspondiente periodo de exposición pública, tras lo cual continuará el procedimiento administrativo hasta que pueda solicitarse la correspondiente licencia para iniciar las obras.

Por último, la alcaldesa ha remarcado que el Consistorio ha trabajado con los promotores y con los equipos técnicos municipales desde las primeras fases para adecuar la propuesta al planeamiento y al modelo de desarrollo previsto para Marbella.