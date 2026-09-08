Ayuntamiento de Marbella (Málaga) aprueba las líneas fundamentales del presupuesto que estiman ingresos de 457 millones

El portavoz del equipo de Gobierno municipal de Marbella, Félix Romero, - AYUNTAMIENTO MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 8 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha aprobado este martes en junta de gobierno local las Líneas Fundamentales de los Presupuestos Municipales para 2027, que contemplan una previsión de ingresos de 457 millones de euros, frente a los 431 millones estimados para el presente ejercicio.

El portavoz municipal, Félix Romero, ha informado de que este documento constituye "uno de los hitos más destacados dentro de la gestión económica de la Corporación" y ha explicado que su elaboración y remisión al Ministerio de Hacienda responde a una obligación establecida por la legislación.

Romero ha precisado que las Líneas Fundamentales recogen "la previsión de los principales parámetros que posteriormente se concretarán en el presupuesto y que marcan el marco en el que deberán desenvolverse las cuentas municipales".

Entre estas magnitudes se encuentra el límite de gasto no financiero, que para el próximo año se situará en 417 millones de euros.

El portavoz ha indicado que las proyecciones realizadas por los servicios municipales, teniendo en cuenta el cumplimiento de los objetivos económicos del Gobierno local, apuntan a un escenario favorable para el próximo ejercicio. Asimismo, ha señalado que estas previsiones permitirán situar la tasa de variación del presupuesto en el 4,5% e incrementar las inversiones en un 41,34%.

Romero ha subrayado que las estimaciones económicas garantizan igualmente que el Ayuntamiento mantenga una capacidad de financiación positiva, que se situaría en torno a los 7,5 millones de euros. A ello se suma la previsión de que la liquidación del ejercicio 2026 arroje un superávit de 31 millones de euros, "lo que nos permite afrontar el próximo año con un escenario más ambicioso del que inicialmente habíamos previsto".

En cuanto a la tramitación de las cuentas municipales, el portavoz ha explicado que, tras la aprobación de las Líneas Fundamentales, el documento será remitido al Ministerio de Hacienda y continuará el proceso de elaboración con la integración de las fichas presupuestarias de los diferentes departamentos municipales, ha explicado.

El objetivo es contar con un borrador suficientemente trabajado para plantear su aprobación inicial en el mes de octubre", ha avanzado Romero, quien ha añadido que posteriormente se abrirá una ronda de conversaciones con los grupos de la oposición con la finalidad de culminar la tramitación en diciembre.

"El objetivo es el de que el presupuesto esté definitivamente aprobado para que el Ayuntamiento pueda comenzar el 1 de enero de 2027 con sus nuevas cuentas plenamente operativas", ha remarcado Romero, quien ha valorado que el avance de la tramitación presupuestaria "es una muestra del funcionamiento de la Corporación y del trabajo que se desarrolla para sacar adelante expedientes de especial complejidad y relevancia para la gestión municipal como es el presupuesto".