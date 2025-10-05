El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) avanza en las obras de la calle Carlomagno al 80% de su ejecución

MARBELLA (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) avanza en las obras de reforma y mejora de la calle Carlomagno, en el barrio de La Patera, hasta en un 80% de su ejecución. El concejal del ramo, Diego López, ha explicado que "se está trabajando en la mejora de la calzada, las aceras y la iluminación, de manera que un lado de la vía quede libre completamente para el paso de los peatones", y en el otro "contará con las farolas nuevas y eficientes que se están terminando de instalar".

Según ha comunicado el consistorio en una nota de prensa, el responsable municipal ha visitado la actuación y ha recordado que "una vez inspeccionada la calle por los técnicos de los servicios operativos, nos marcamos como objetivos eliminar las barreras arquitectónicas existentes y que las luminarias fuesen tipo Led para que den más luz, al tiempo que supongan un ahorro de energía y de dinero".

El delegado ha detallado que "se han construido dos nuevos acerados: el del norte de la vía donde se están instalando cinco nuevas farolas que sustituyen a las antiguas; y el del sur, que se ha ampliado de los 90 centímetros de ancho que tenía a 1,15 metros, de modo que los peatones pasen de manera más cómoda y segura".

Al hilo, la calzada se reduce de los cinco metros iniciales a los 4,87 en que queda ahora para priorizar "el espacio para los viandantes". El edil ha especificado que esta calle "presentaba deficiencias a lo largo de 110 metros de longitud a causa de un hormigón disgregado, la desalineación de las arquetas y farolas en forma de tresbolillo o zig-zag"

En consecuencia, López ha añadido que se ha procedido a la demolición del acerado y los bordillos "para construir uno nuevo sobre una superficie total de más de 235 metros cuadrados, así como a la instalación de 23 tapas de arquetas y de 115 metros de canalizaciones".