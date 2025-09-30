El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) construirá 132 viviendas en régimen de alquiler tasado en San Pedro de Alcántara

El concejal del Ayuntamiento de Marbella y teniente de alcalde de San Pedro de Alcántara, Javier García y el concejal de Urbanismo de Marbella, José Eduardo Díaz - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

El Consistorio invierte 13,1 millones de euros

MARBELLA (MÁLAGA), 30 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) continúa avanzando en el Plan Municipal de Vivienda con la aprobación de un nuevo proyecto para construir 132 viviendas en régimen de alquiler tasado en el núcleo poblacional de San Pedro Alcántara, con una inversión prevista de 13,1 millones de euros.

La Junta de Gobierno Local ha acordado la licencia para esta nueva promoción, que se ubicará en el ensanche sur y que contará con dos edificaciones plurifamiliares, garajes, trasteros, zonas verdes privadas y piscina comunitaria, según ha informado el Consistorio en un comunicado.

"El acceso a la vivienda se ha convertido en uno de los principales retos en zonas tensionadas como la Costa del Sol", ha señalado el teniente de alcalde delegado de San Pedro de Alcántara, Javier García, quien ha puesto el acento en que "desde el equipo de gobierno, se está dando respuesta a esta necesidad y a esta preocupación de nuestros vecinos".

En este sentido, ha recordado que ya está en marcha las construcción de 84 viviendas protegidas, también en la zona del ensanche sur, y ha avanzado que en breve se dará luz verde a 40 unidades de promoción pública en régimen de alquiler y que, en paralelo, se está trabajando en el desarrollo de 143 inmuebles destinado a venta, junto a la carretera de Ronda.

"En global, estas actuaciones representan un total de 399 viviendas a corto plazo en San Pedro Alcántara", ha apuntado García, quien ha incidido en que la previsión es "alcanzar unas 800 en un horizonte de cinco años gracias a los nuevos sectores urbanísticos en tramitación".

Por su parte, el concejal de Urbanismo, José Eduardo Díaz, ha detallado que "el planeamiento en marcha permitirá simultanear las obras de urbanización con la construcción de distintas promociones con el objetivo de acortar los plazos" y ha informado de que, en esta línea, "se va a presentar un nuevo desarrollo residencial que incluirá una elevada proporción de vivienda protegida, completando la malla urbana de San Pedro Alcántara".