El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) destaca el "papel esencial" de las cofradías en la promoción turística de la ciudad

Imagen de la reunión entre la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, con la nueva junta directiva de la Agrupación de Cofradías de la Ciudad. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 2 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, ha mantenido un primer encuentro institucional con la nueva junta directiva de la Agrupación de Cofradías de la ciudad, encabezada por su presidenta, Isabel Mata, en la que ha destacado el "papel esencial" de las cofradías en la promoción turística de Marbella a través de la Semana Santa y su "importante labor solidaria".

Según ha señalado el Consistorio en una nota de prensa, la reunión, en la que también ha estado presente el concejal José Eduardo Díaz, ha servido para consolidar las líneas de colaboración entre ambas instituciones y para abordar "nuevos retos y proyectos de cara a los próximos años".

De este modo, la regidora ha puesto de relieve "el papel esencial que desempeñan las hermandades, no solo en la organización de la Semana Santa, sino también en el ámbito solidario". "Se han convertido en una extraordinaria herramienta de promoción turística de nuestra marca, pero también desarrollan una labor esencial para las personas más vulnerables a través de su economato", ha apuntado.

Por su parte, Díaz ha valorado la cita como "una reunión muy productiva con la nueva presidenta y su equipo, en la que hemos reafirmado la sintonía y colaboración que mantenemos desde hace años". Así, ha subrayado que "la Semana Santa de Marbella se ha afianzado como un fenómeno religioso, cultural y turístico de primer nivel, gracias al esfuerzo de las cofradías y al respaldo del Consistorio, que se seguirá reforzando tanto en medios técnicos como económicos".

Asimismo, ha asegurado que "pondremos todos los servicios municipales al servicio de nuestras hermandades para mejorar su capacidad organizativa y preservar su valioso patrimonio".

Por su parte, la presidenta de la Agrupación de Cofradías de Marbella ha calificado el encuentro como "muy fructífero" y ha manifestado que "es el momento de expresar nuestra unidad y nuestra voluntad de trabajar por el presente y el futuro de la Semana Santa". Mata ha anunciado que una de las prioridades de su mandato será "dar un nuevo impulso al economato cofrade, para poder ayudar a más familias más necesitadas", en una iniciativa que atiende a una media de 210 al mes, beneficiando a más de 420 personas. Por último, ha agradecido el respaldo municipal y ha hecho un llamamiento a empresas y particulares para que colaboren con donaciones.