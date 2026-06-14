El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) impulsa una normativa urbanística para modernizar el sector hotelero

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha mantenido un encuentro con la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) . - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MÁLAGA 14 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha mantenido un encuentro con la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos) para abordar la nueva normativa urbanística específica para el sector turístico que impulsa el Consistorio y que permitirá prolongar las ventajas contempladas en el decreto de modernización hotelera aprobado por la Junta de Andalucía tras la pandemia.

La alcaldesa, Ángeles Muñoz, ha explicado que esta iniciativa tiene como objetivo dar continuidad a una herramienta que "ha favorecido la renovación de numerosos establecimientos y ha contribuido a reforzar la competitividad del destino", según ha recogido el Consistorio en una nota.

"Siempre hemos respaldado a nuestra planta hotelera, cuyos propietarios y gestores han apostado por Marbella para dar ese salto de calidad que nos permite seguir siendo un referente turístico", ha valorado.

La regidora, que ha estado acompañada en la reunión por el concejal del ramo, José Eduardo Díaz, ha recordado que el Gobierno autonómico aprobó tras la crisis sanitaria del COVID una normativa que permitía a los hoteles incrementar hasta un 10 por ciento su edificabilidad para acometer proyectos de modernización durante un periodo de tres años.

"En Marbella esta medida ha supuesto una inversión cercana a los 300 millones de euros, una cifra que refleja la confianza del sector en nuestra ciudad y su compromiso con la excelencia", ha apuntado.

Muñoz ha destacado que gracias a este marco normativo numerosos establecimientos han elevado su categoría, incorporado nuevos servicios y mejorado sus instalaciones. "Entendemos que ha sido una iniciativa muy positiva y consideramos que la nueva regulación específica debe recoger los beneficios que contemplaba aquel decreto, porque en muchas ocasiones tres años no son suficientes para diseñar, tramitar y ejecutar proyectos de esta envergadura", ha subrayado.

Asimismo, ha reiterado el compromiso municipal con una actividad que constituye uno de los principales motores económicos del municipio. "Desde Marbella vamos a seguir ofreciendo todas las facilidades posibles para que los hoteles continúen generando empleo, riqueza y oportunidades, contando siempre con el respaldo del Ayuntamiento", ha afirmado.

Por su parte, el presidente de Aehcos, José Luque, ha mostrado su satisfacción por una iniciativa que ha calificado de innovadora. "Estamos muy contentos con esta norma, que es muy novedosa", ha remarcado.

El representante del sector ha recordado que el decreto impulsado durante la pandemia fue fundamental para trasladar confianza a los empresarios turísticos. "En aquel momento fue importante lanzar un mensaje de que había futuro y de que era necesario invertir para diferenciarse, renovarse y seguir siendo competitivos", ha indicado.

Luque ha resaltado que la propuesta municipal permitirá que aquellos establecimientos que no pudieron desarrollar sus proyectos dentro del plazo inicial dispongan ahora de una nueva oportunidad para hacerlo.