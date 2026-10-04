El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) refuerza su apoyo a la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados Sampedreña

La alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, en el centro de la imagen, en la firma del convenio suscrito con la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados Sampedreña. - AYUNTAMIENTO DE MARBELLA

MARBELLA (MÁLAGA), 4 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Marbella (Málaga) ha suscrito un convenio de colaboración con la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados Sampedreña para contribuir al mantenimiento de la actividad que desarrolla en San Pedro Alcántara. La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que ha rubricado el acuerdo con la presidenta del colectivo, Carmen Jiménez, ha respaldado la importante labor que desarrolla en la atención a personas con problemas relacionados con el alcohol y otras adicciones, así como a sus familiares. Por su parte, el primer teniente de alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García, ha destacado que esta iniciativa "supone renovar el compromiso municipal con una entidad que lleva décadas acompañando a personas que necesitan ayuda para afrontar situaciones muy difíciles".

En una nota de prensa, García ha puesto en valor la trayectoria de una asociación que trabaja desde 1992 en la recuperación, rehabilitación y reinserción, además de desarrollar actuaciones de prevención y reducción de los riesgos asociados a las adicciones. Ha señalado que "su labor va mucho más allá del tratamiento, porque ofrece acompañamiento, orientación y apoyo también a las familias, que en muchas ocasiones son las primeras en pedir ayuda".

El responsable municipal ha agradecido el trabajo de los profesionales, voluntarios y colaboradores del colectivo y ha subrayado la importancia de que "las personas que atraviesan estas situaciones sepan que tienen un recurso al que acudir y que estén arropadas durante su proceso de recuperación".

Por su parte, la presidenta de la Asociación de Alcohólicos Rehabilitados Sampedreña, Carmen Jiménez, ha agradecido el respaldo municipal y ha explicado que resulta fundamental para garantizar la continuidad de la actividad. "Cuando viene la ayuda, vemos el cielo abierto porque podemos seguir para adelante y las puertas abiertas para toda persona que venga pidiendo ayuda", ha manifestado.

Ha explicado que por la entidad pasan cada año decenas de personas y que la atención combina el trabajo de profesionales con el acompañamiento de voluntarios y los grupos de apoyo. Actualmente, cuenta con dos psicólogos y recibe también atención médica a través de los recursos de Derechos Sociales de San Pedro Alcántara, mientras que su programa contempla distintos niveles de rehabilitación y espacios específicos para las familias.