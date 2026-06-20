El Ayuntamiento de Mijas (Málaga) cede a la Junta dos parcelas para la ampliación del CEIP Jardín Botánico de La Cala

El Ayuntamiento de Mijas cede a la Junta dos parcelas para la ampliación del CEIP Jardín Botánico de La Cala. - AYUNTAMIENTO MIJAS

MIJAS (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

La junta de gobierno local del Ayuntamiento de Mijas (Málaga) ha aprobado una cesión de terrenos municipales a la Junta de Andalucía para la ampliación del colegio de infantil y primaria (CEIP) Jardín Botánico de La Cala.

Se trata de dos parcelas calificadas como equipamiento que suman 9.052 metros cuadrados y que se ponen a disposición de la Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional, han informado desde el Consistorio.

El CEIP Jardín Botánico es un centro en el que estudian 520 alumnos de entre tres y 12 años, es decir, desde el primer curso de Educación Infantil hasta sexto de Primaria. En la actualidad, el colegio ocupa una parcela dentro de una manzana que se completa con los otros dos suelos que ahora se ceden y con una zona comercial y de restauración.

Cuando la Junta de Andalucía acepte oficialmente la cesión de los terrenos, se firmará el preceptivo convenio entre las dos instituciones, han precisado a través de una nota desde el Ayuntamiento.

Este proceso de cesión se inició con el actual equipo de gobierno en el mes de noviembre de 2023, con la providencia correspondiente. Tras la tramitación de todos los informes preceptivos --patrimonio, topografía, arquitectura, infraestructuras exposición pública--, se llevó a cabo la aprobación definitiva en la junta de gobierno local.

Según han recordado, en virtud de la Ley de Autonomía Local de Andalucía (LAULA), los ayuntamientos tienen atribuida la cooperación con la administración educativa autonómica.

En concreto, la ley señala que la Administración local tiene competencia en conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios destinados a centros públicos de segundo ciclo de educación infantil, de educación primaria y de educación especial, así como la puesta a disposición de la administración educativa de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros educativos docentes públicos.