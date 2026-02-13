Ayuntamiento de Mijas (Málaga) crea galardones que distinguen a personas y colectivos que aportan al éxito de la ciudad

La alcaldesa, Ana Mata, ha anunciado los premiados: El CP Mijas Patinaje (categoría de Deportes); Carlos Caravias (Cultura); Idiliq Group (Empresa); Marcel Lunar (Social); Alba Aragón (Juventud), y la Asociación de Mayordomos de San Antón (Tradición). - AYUNTAMIENTO DE MIJAS

La entrega de las distinciones 'Mijas, alma andaluza' se va a celebrar el próximo 28 de febrero, Día de Andalucía

MIJAS (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

La alcaldesa de Mijas (Málaga), Ana Mata, ha anunciado la instauración de las menciones honoríficas 'Mijas, alma andaluza' que el Ayuntamiento tiene previsto entregar a personas y colectivos destacados por su contribución al municipio el próximo 28 de febrero, en un acto institucional en el teatro Manuel España de Las Lagunas, con motivo de la celebración del Día de Andalucía.

Estas menciones, que tendrán carácter anual, "nacen con el objetivo de reconocer públicamente a personas, entidades, colectivos o iniciativas que destaquen por su contribución al municipio; y por encarnar los valores, tradiciones y el espíritu de Andalucía", ha referido la alcaldesa.

En concreto, los premiados son el CP Mijas Patinaje (categoría de Deportes); Carlos Caravias (Cultura); Idiliq Group (Empresa); Marcel Lunar (Social); Alba Aragón (Juventud), y la Asociación de Mayordomos de San Antón (Tradición).

Estos nombres han sido elegidos por la comisión de valoración creada a tal efecto, presidida por la alcaldesa y compuesta por nueve ediles del equipo de gobierno, más el secretario, reunida el pasado 9 de febrero.

Esta comisión ha basado su decisión de distinguir al CP Mijas Patinaje "por su labor deportiva, educativa y social de especial relevancia, integrando actualmente a 39 niñas y fomentando valores esenciales como el esfuerzo, la constancia o la disciplina".

En lo que respecta a Carlos Caravias, la concesión se realiza "por su aportación sostenida a la vida literaria del municipio como autor afincado en Mijas y participante activo en la programación cultural local".

La Asociación Mayordomos de San Antón, por su parte, recibirá el galardón "por su labor constante y dirigida a la conservación, preservación y difusión de una de las expresiones más identitarias de Mijas: la festividad de San Antón".

En relación a Idiliq Group, se destaca "su contribución a la economía local y al empleo, atendiendo a la dimensión corporativa acreditada, con más de 500 empleados en el hotel Wyndham, y a que su localización principal se sitúa en Mijas Costa".

En el caso de Alba Aragón, la comisión ha decidido destacar "su papel como agente de participación ciudadana y nexo entre la Administración local y el tejido social juvenil del municipio".

Por último, Marcel Lunar, párroco de Mijas Pueblo, será premiado por "su capacidad para movilizar y fomentar valores de empatía, cooperación intergeneracional y compromiso social, constituyendo un ejemplo de ciudadanía responsable".

La alcaldesa ha subrayado que todas estas personas e instituciones "han demostrado notablemente su compromiso con Mijas y con Andalucía en sus respectivas áreas de actividad, y por eso nos enorgullecemos en distinguirles el próximo 28 de febrero".

"MIJAS, PARTE DEL ÉXITO DE ANDALUCÍA" La alcaldesa ha explicado que Mijas es hoy "parte del éxito de Andalucía, que es una tierra ejemplo de avance, igualdad y solidaridad en España", motivo por el que el Ayuntamiento ha creado estas distinciones.

Esta entrega de galardones se amparan en lo dispuesto en los artículos 1 y 7 del Reglamento de Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Mijas, ha explicado Mata.

Por último, Mata también ha anunciado que ha propuesto al Pleno municipal la concesión de la Medalla de la Villa a la Hermandad del Dulce Nombre de Jesús Nazareno, con cuatro siglos de presencia activa en la vida de Mijas.

"Esta propuesta se justifica en que la Hermandad es depositaria de memoria colectiva, tradiciones, símbolos y prácticas que han configurado la identidad local. Y además, mantiene una gran actividad cultural en el municipio", ha explicado.

En este sentido, la regidora ha recordado que la Hermandad ha contribuido a la dinamización cultural con la recuperación y organización de tradiciones populares, como la Noche de San Juan; la realización del primer Belén organizado por una Hermandad en Mijas; el impulso del Belén Viviente; organización de representaciones teatrales y eventos comunitarios; y la participación activa en la conservación y restauración del patrimonio artístico y devocional.