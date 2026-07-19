El Ayuntamiento de Montejaque (Málaga), condenado una vez más por vulnerar los derechos fundamentales de la oposición

Fachada del Ayuntamiento de Montejaque (Málaga). - PSOE MÁLAGA

MÁLAGA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Sección de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal de Instancia número 4 de Málaga ha condenado por segunda vez al Ayuntamiento de Montejaque (gobernado por el PP) por vulnerar los derechos fundamentales del portavoz del Grupo Municipal Socialista, Manuel Morales. La sentencia concluye que la entrega tardía de documentación municipal afectó a sus facultades de fiscalización y control político y vulneró su derecho fundamental a la participación política.

Según ha informado el PSOE de Málaga en una nota, Morales solicitó el 11 de junio de 2025 información relativa a las viviendas municipales, los contratos de arrendamiento y los pagos de alquileres correspondientes a los años 2022, 2023, 2024 y 2025. Ante la falta de respuesta en el plazo legal de cinco días, el portavoz socialista reclamó el 2 de julio la ejecución del silencio administrativo positivo, sin que el Ayuntamiento atendiera su petición. La documentación no fue facilitada hasta el 26 de septiembre de 2025, cuando ya se había iniciado el procedimiento judicial.

El Ayuntamiento se opuso a la demanda argumentando que la entrega posterior de la información impedía considerar vulnerado el derecho fundamental, mientras que el Ministerio Fiscal respaldó la estimación del recurso presentado por el portavoz socialista. Sin embargo, la sentencia señala que el Ayuntamiento disponía de la documentación desde la primera petición y califica su falta de entrega en plazo como una "dilación injustificada".

Según la resolución, este retraso perjudicó el ejercicio de las funciones de fiscalización y control político que corresponden al concejal de la oposición. Así, el tribunal ha declarado que la inactividad municipal vulneró el derecho de participación política garantizado por el artículo 23.1 de la Constitución e impone al Ayuntamiento las costas del procedimiento, con un límite de 400 euros, IVA incluido. Contra la resolución cabe recurso de apelación.

No obstante, esta es la segunda condena al Ayuntamiento de Montejaque por obstaculizar el acceso del portavoz socialista a información municipal. En una sentencia anterior, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía obligó al consistorio a entregar copias de la documentación solicitada y también lo condenó al pago de las costas procesales.

En esta línea, Morales ha afirmado que "una vez más nos hemos visto obligados a acudir a los juzgados para poder ejercer nuestra labor de oposición ya que el alcalde es un irresponsable". Asimismo, "con su escaso talante democrático ha conseguido que condenen al Ayuntamiento por segunda vez y, lo que es más grave, que sean una vez más los vecinos de Montejaque quienes tengan que pagar de su bolsillo su negligencia", ha remarcado.

Por último, el portavoz socialista ha confiado en que esta nueva resolución judicial provoque un cambio de actitud en el gobierno municipal. "Esperamos que esta segunda condena haga recapacitar al alcalde y que, a partir de ahora, actúe en consecuencia, respetando los derechos fundamentales de la oposición", ha concluido.