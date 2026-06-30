El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga) adapta el horario de verano de las bibliotecas municipales

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria adapta el horario de verano de las bibliotecas municipales - AYUNTAMIENTO DE RINCÓN DE LA VICTORIA

RINCÓN DE LA VICTORIA MÁLAGA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Rincón de la Victoria (Málaga), a través del Área de Cultura, pone en marcha el horario de verano de las bibliotecas municipales, que permanecerá vigente del 1 de julio al 15 de septiembre.

Durante este periodo, las bibliotecas Antonio de Hilaria, Benagalbón, La Cala del Moral y Manuel Alcántara de Torre de Benagalbón prestarán el servicio bibliotecario de lunes a viernes, de 09,00 a 14,30 horas, ha indicado el Ayuntamiento de Rincón de la Victoria en un comunicado.

Además, la biblioteca municipal Antonio de Hilaria mantendrá abierta su sala de estudio en horario de tarde, de lunes a viernes, de 14,30 a 20,30 horas, ofreciendo a estudiantes y usuarios un espacio adecuado para la preparación de exámenes y el estudio durante los meses de verano.

La concejala de Cultura, Paz Couto, ha destacado que "con esta adaptación estival garantizamos la continuidad del servicio y mantenemos abierta la sala de estudio para responder a las necesidades de quienes continúan preparando exámenes o desarrollando su actividad académica durante el verano".

Por su parte, el alcalde de Rincón de la Victoria, Francisco Salado, ha subrayado que "seguimos apostando por unos servicios bibliotecarios de calidad, adaptando los horarios a la época estival sin renunciar a facilitar el acceso a la lectura, la consulta y el estudio".

Asimismo, la edil ha recordado que los usuarios tienen a su disposición las últimas novedades editoriales incorporadas recientemente al catálogo de la Red Municipal de Bibliotecas, con nuevos títulos de narrativa contemporánea, literatura infantil y juvenil, cómic, ensayo y obras de referencia, entre otros géneros, reforzando así una oferta bibliográfica variada y actualizada para todos los públicos.