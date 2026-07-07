El Ayuntamiento de Ronda (Málaga) instalará una gran pantalla para ver el próximo partido de la Selección Española

Aficionados de la Selección Española durante el partido del Mundial de fútbol 2026 entre España y Austria. - Carlos Lujan / Europa Press

RONDA (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Ronda (Málaga) instalará una pantalla de grandes dimensiones, concretamente en la plaza Teniente Arce, para retransmitir el próximo encuentro de la Selección Española después de imponerse a Portugal este pasado lunes.

La alcaldesa, Mari Paz Fernández, ha anunciado este martes la iniciativa, que busca animar a la Selección y contribuir a que los aficionados disfruten este viernes a las 21,00 horas del partido de cuartos de final frente a Bélgica.

El Ayuntamiento ya permitió a los establecimientos de hostelería con terrazas, en el enfrentamiento entre España y Uruguay, ampliar su horario hasta el final del partido, que inició a las 02,00 horas. En 2024, el Ayuntamiento instaló, también en Teniente Arce, una pantalla de grandes dimensiones para ver la final de la Eurocopa entre España e Inglaterra.

La retransmisión del partido contra Bélgica de este viernes coincidirá con la Noche en Blanco 2026, para la que se han programado desde la Delegación Municipal de Cultura diversas actividades en distintos escenarios de la ciudad, desde las 20.00 horas, aproximadamente, y que se cerrarán con el concierto de Okey Makey en Teniente Arce, después, por tanto, del partido.