El Ayuntamiento y Subdelegación del Gobierno coordinan el dispositivo de seguridad para la Feria de Málaga

Reunión entre el Ayuntamiento y Subdelegación del Gobierno para la coordinaición del dispositivo de seguridad para la Feria de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Málaga y la Subdelegación del Gobierno se han reunido para coordinar el dispositivo especial de seguridad con motivo de la Feria de Málaga, que se celebrará del 15 al 22 de agosto.

Este martes ha tenido lugar en el Ayuntamiento la junta local de seguridad con la participación del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y el secretario general de la Subdelegación del Gobierno central en Málaga, Iván Banderas; junto a los concejales delegados de las áreas de Seguridad, Fiestas, Comercio y Gestión de la Vía Pública, Movilidad, y Derechos Sociales y distrito Centro, Avelino Barrionuevo, Teresa Porras, Elisa Pérez de Siles, Trinidad Hernández y Francisco Cantos, respectivamente; así como mandos de Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil, además de Bomberos, Protección Civil y representantes del servicio de emergencias 112 Andalucía.

Por parte de la Subdelegación del Gobierno han informado en un comuniacdo de que un total de 2.293 agentes de la Policía Nacional y de la Guardia Civil formarán parte del dispositivo de seguridad desplegado por el Gobierno de España a través del Ministerio del Interior con motivo de la Feria de Málaga.

En esta ocasión, formarán parte de dicho dispositivo 221 agentes de la Guardia Civil y 2.072 de la Policía Nacional, con una media diaria de 220 agentes en la calle, según ha indicado el subdelegado del Gobierno en Málaga en funciones, Iván Banderas, durante la junta de seguridad local.

En el recinto ferial se establecerán sedes físicas donde estarán ubicados ambos Cuerpos. Se reforzarán los controles policiales para evitar el consumo público de sustancias estupefacientes y el menudeo de drogas. Además, se realizarán controles de armas, fundamentalmente blancas.

También se constituirán dos centros de Coordinación Policial con presencia de miembros de la Policía Local y del Cuerpo Nacional de Policía, uno en el Centro Municipal de Emergencias y otro en el Real de la Feria.

La Guardia Civil se encargará del control de tráfico en los accesos a la ciudad y en las rondas de circunvalación, así como de la seguridad alimentaria y el control de explosivos, armas y pirotecnia. Se reforzarán también los controles de conducción bajo los efectos del alcohol con actuaciones diarias y se vigilarán con radares los excesos de velocidad durante estos días.

También se espera un importante movimiento de vehículos de largo y corto recorrido en las carreteras al coincidir el inicio de la Feria con días festivos y mitad del mes de agosto. La DGT contará con la máxima disponibilidad de sus medios humanos y técnicos para facilitar la movilidad y fluidez en la provincia.