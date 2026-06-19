El Ayuntamiento de Torremlinos exigirá un mínimo de dos años de empadronamiento para poder acceder a una VPO

Pleno del Ayuntamiento de Torremolinos - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha dado este viernes un paso decisivo para facilitar el acceso a la vivienda protegida con la aprobación inicial, en pleno extraordinario, de la Ordenanza por la que se regula el funcionamiento del Registro Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas de Torremolinos, una herramienta fundamental para garantizar que este proceso se desarrolla con criterios de igualdad, transparencia y seguridad jurídica.

Así, la nueva normativa ha salido adelante con los votos a favor del PP, el voto en contra del PSOE y la abstención de Vox. La concejala de Vivienda, Marina Vázquez, ha presentado la nueva ordenanza, una normativa que "nace con un objetivo muy claro: garantizar que el acceso a la vivienda protegida en Torremolinos se gestione con las máximas garantías de igualdad, transparencia, seguridad jurídica y objetividad".

La ordenanza se adapta al nuevo marco legal autonómico de vivienda, situándose Torremolinos como uno de los primeros municipios en ajustar su regulación en esta materia a la Ley 5/2025 de Vivienda de Andalucía que establece la obligación municipal de crear y mantener actualizado el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida y de aprobar una ordenanza reguladora de su funcionamiento.

El texto aprobado inicialmente recoge un funcionamiento más transparente, ordenado y con mayores garantías de seguridad para todos los solicitantes. La nueva ordenanza establece como criterio para la selección del demandante de vivienda protegida el empadronamiento o vinculación con el municipio.

Así, se recoge como criterio de preferencia las inscripciones en las que, al menos uno de los titulares, cuente con una antigüedad mínima de dos años de empadronamiento en Torremolinos, garantizando, de esta forma, que las viviendas protegidas contribuyan prioritariamente a atender las necesidades residenciales de quienes mantienen una vinculación estable con la ciudad.

La nueva regulación también plantea como requisitos de acceso cumplir con los límites de ingresos fijados por la normativa autonómica y no ser titular de ninguna otra vivienda.

Entre las principales novedades destaca la implantación de la inscripción mediante declaración responsable, un sistema que simplifica los trámites administrativos y permite a los solicitantes incorporarse al registro de forma telemática, agilizando el trámite y garantizando la seguridad de los datos de los ciudadanos, sin perjuicio de las posteriores comprobaciones que pueda realizar el Ayuntamiento para verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos.

Asimismo, la ordenanza apuesta por la administración electrónica, permitiendo que la inscripción, que tendrá una vigencia de dos años, actualización y consulta de datos pueda realizarse a través de la sede electrónica municipal, facilitando el acceso al servicio, reduciendo desplazamientos y mejorando la eficiencia en la gestión.

"Hemos optado por un modelo sencillo, comprensible para la ciudadanía y libre de cualquier margen de discrecionalidad. Un modelo basado en requisitos claros, verificables y públicos, en el que todas las personas conozcan de antemano cuáles son las reglas y tengan la certeza de que serán aplicadas por igual", ha destacado Vázquez, que ha resaltado que "por eso, esta Ordenanza no pertenece a ningún partido político. Pertenece a los vecinos de Torremolinos que necesitan acceder a una vivienda protegida y que merecen saber que la Administración actuará con criterios claros, públicos e iguales para todos".

La ordenanza incorpora, además, mecanismos que refuerzan la transparencia en la adjudicación de las viviendas protegidas. La selección de adjudicatarios se realizará mediante sorteo que se realizará ante fedatario público o notario.

El texto también recoge que no podrán ser adjudicatarias de una vivienda de promoción pública o social, en venta, las personas que en los cinco años anteriores al procedimiento de selección hayan sido condenadas, en sentencia firme, como autores de los delitos de allanamiento de morada con mantenimiento en la misma contra la voluntad de su morador o usurpación de vivienda.

De igual modo, podrán ser adjudicatarias las personas contra las que se haya emitido resolución administrativa firme en los cinco años anteriores que ordene la recuperación y/o desahucio administrativo por ocupación sin título de otra vivienda de titularidad pública ubicada en el mismo municipio.

Con esta nueva normativa, el Ayuntamiento de Torremolinos avanza en la modernización de la gestión pública de la vivienda, fortaleciendo las garantías para los solicitantes y consolidando un modelo de adjudicación basado en la transparencia, la digitalización y la atención prioritaria a las necesidades de los vecinos del municipio.

VOX

Por su parte, el grupo municipal Vox en Torremolinos ha criticado "el rechazo del equipo de gobierno del Partido Popular a la enmienda presentada a la Ordenanza por la que se regula el funcionamiento del Registro Público Municipal de Demandantes de Viviendas Protegidas del municipio".

Así, en un comunicado, han detallado que, con la enmienda registrada, Vox reclamaba que "la nacionalidad española y una antigüedad mínima de empadronamiento de diez años se incluyeran como criterios de preferencia en el acceso a las viviendas de protección oficial".

Ante la negativa del PP a aceptar dicha enmienda, Garrido ha lamentado que los 'populares' consideren "discriminatorio reclamar que la nacionalidad española sea un criterio preferente para acceder a las viviendas protegidas".

"Por desgracia los recursos son limitados y hay que hacer una selección. En nuestro criterio, la preferencia debe ser el vecino de Torremolinos, creemos que es una paradoja que una persona opte a una vivienda protegida cuando solo lleva dos años en el municipio y un vecino que lleva toda la vida se tenga que marchar", ha concluido Garrido.

SUBVENCIONES PARA LA REHABILITACIÓN ESTÉTICA DE EDIFICIOS

Por otro lado, también en el pleno extraordinario se ha aprobado de forma inicial la Ordenanza Reguladora de las Subvenciones para la Rehabilitación Estética del Municipio de Torremolinos, una iniciativa destinada a fomentar la mejora de fachadas, cubiertas y espacios visibles desde la vía pública, contribuyendo a la regeneración urbana y a la recuperación de la identidad visual del municipio. Así, la nueva normativa ha salido adelante por unanimidad con el voto a favor de todos los grupos políticos presentes en el pleno.

"Esta ordenanza representa una nueva herramienta para seguir avanzando en una de las grandes prioridades de este equipo de gobierno: la regeneración urbana de nuestro municipio. Regenerar una ciudad significa recuperar espacios, dignificar barrios, mejorar edificios, cuidar nuestro patrimonio urbano y conseguir que nuestros vecinos se sientan orgullosos del lugar donde viven", ha destacado Vázquez.

Por último, el pleno extraordinario celebrado ha aprobado por unanimidad un dictamen en relación a las fiestas locales del municipio para el año 2027. Así, se establece fiesta local el viernes 16 de julio, festividad de la Virgen del Carmen, y el miércoles 29 de septiembre, festividad de San Miguel Arcángel.