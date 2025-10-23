El Ayuntamiento de Torremolinos bonificará el ICIO con un 50% para incentivar la construcción de vivienda protegida

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 23 (EUROPA PRESS)

El pleno extraordinario celebrado este jueves en el Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha aprobado, con los votos a favor de PP y Vox y las abstenciones de PSOE e IU, la modificación de la Ordenanza Fiscal número 30 relativa al ICIO (Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras), impuesto indirecto que grava cualquier construcción, instalación u obra que exija la obtención de licencia de obra o urbanística.

La propuesta, amparada en el artículo 103.2d de la Ley Reguladora de Haciendas Locales que faculta a los municipios a establecer bonificaciones en el ICIO por razones de interés social o económico, consiste en una bonificación del 50%, máximo fijado en la norma, para aquellas actuaciones que se destinen a viviendas de protección oficial (VPO), tanto de nueva planta como de rehabilitación.

También se aplicará a garajes y trasteros vinculados a dichas viviendas mientras que, en las promociones mixtas, será de aplicación a la parte estrictamente protegida. Además, se incluyen las actuaciones de conservación, mantenimiento o mejora de viviendas protegidas en régimen de alquiler social.

Con dicha bonificación se persigue reducir los costes iniciales de acceso a la vivienda para los beneficiarios de VPO, incentivar la construcción y rehabilitación de este tipo de viviendas, aumentar la oferta de viviendas a precios regulados y apoyar fiscalmente a promotores y cooperativas, facilitando la viabilidad de proyectos de vivienda protegida.

Marina Vázquez, concejala de Urbanismo y Vivienda, ha explicado que "esta medida nace de un principio básico: el acceso a la vivienda es un derecho fundamental y, desde las administraciones públicas, debemos contribuir a hacerlo posible, especialmente para aquellas familias con menos recursos".

En definitiva, "se trata de una medida justa, equilibrada y técnicamente sólida (...) con la que favorecemos la construcción y rehabilitación de VPO, incentivamos el alquiler social y las promociones de precio tasado, facilitando alternativas a los jóvenes, mayores y familias que no pueden acceder al mercado libre y, sobre todo, apostamos por la cohesión social y la regeneración urbana, objetivos que este equipo de gobierno viene impulsando desde el primer día", ha concluido.