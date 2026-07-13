El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) instala dos nuevos bancos panorámicos en la Cañada del Lobo

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, junto con el concejal de Medio Ambiente, Francisco Cerdán, visitando uno de los nuevos bancos panorámicos instalados. - AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS

TORREMOLINOS (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torremolinos (Málaga) ha instalado un banco gigante y un banco panorámico en el entorno de la Cañada del Lobo. La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha visitado este lunes estos nuevos bancos acompañada del concejal de Medio Ambiente, Francisco Cerdán.

La actuación ha supuesto la instalación de dos nuevos elementos fabricados íntegramente en madera e integrados en el paisaje. El primero es un banco gigante, ubicado en las inmediaciones del mirador de la Cañada del Lobo, con cuatro metros de anchura, una altura del asiento de 1,30 metros y una altura total de 2,40 metros. El segundo es un banco panorámico, de 2,06 metros de longitud, situado en la subida hacia este entorno natural.

Estas nuevas infraestructuras persiguen mejorar la experiencia de los visitantes, poner en valor el patrimonio natural del municipio y reforzar el atractivo del turismo de naturaleza en la Sierra de Torremolinos, uno de los espacios de mayor valor ambiental y paisajístico del municipio, según han informado desde el Ayuntamiento.

La iniciativa contribuye a la puesta en valor de un espacio natural de gran riqueza paisajística, creando nuevos puntos de interés y fomenta la práctica de actividades saludables al aire libre, incentivando el senderismo, el contacto con la naturaleza y el disfrute de los espacios forestales tanto por parte de los vecinos como de quienes visitan el municipio.

En los últimos años, los bancos gigantes se han consolidado como un atractivo turístico cada vez más demandado, integrándose en rutas temáticas presentes en numerosos municipios españoles.

Su carácter singular y su gran atractivo visual favorecen la difusión del destino a través de las redes sociales y plataformas digitales, contribuyendo a incrementar la proyección turística de Torremolinos y a generar un impacto en la economía local.

Desde la delegación de Medio Ambiente del municipio subrayan el valor de estos nuevos puntos de observación como herramientas para "acercar a la ciudadanía al conocimiento del patrimonio natural, sensibilizando sobre la biodiversidad del entorno y la importancia de conservar estos paisajes para las generaciones futuras".