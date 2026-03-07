El Ayuntamiento de Torrox cifra en casi 200.000 euros los daños causados por las borrascas

El alcalde de Torrox visita daños por los temporales. - AYUNAMIENTO TORROX

TORROX (MÁLAGA), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torrox (Málaga) ha cifrado en casi 200.000 euros los daños producidos en el municipio por el último tren de borrascas, según recoge un informe elaborado por los servicios técnicos de obras e infraestructuras.

Así lo ha dado a conocer el alcalde, Óscar Medina, quien ha especificado a través de un comunicado que la mayoría de estos desperfectos corresponden a infraestructuras de playas y caminos rurales.

De entrada, el Ayuntamiento, además de haber actuado de urgencia en estos puntos durante los temporales mediante tareas de seguridad y limpieza, tiene prevista ahora una inversión inicial de unos 11.000 euros para perfilar la arena de las playas más afectadas, como las de El Peñoncillo y Calaceite.

Medina también ha anunciado que el Consistorio torroxeño solicitará ayudas a la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía y el Gobierno central "para afrontar el coste de la reparación de todos los daños, que seguirá acometiendo progresivamente con fondos propios".

En concreto, los daños en infraestructuras de playas se han valorado en casi 120.000 euros, mientras que en caminos rurales se elevan hasta los 10.000 euros. Además, se han producido otros en jardines e instalaciones deportivas por un importe aproximado de 59.000 euros, ha detallado.

El alcalde ha vuelto a agradecer "la inmediatez con la que se actuó" cuando se produjeron los primeros desperfectos por parte de la Policía Local, Protección Civil, los servicios operativos municipales y las empresas de limpieza y abastecimiento de agua.

En este sentido, ha destacado que "siempre se ha venido actuando con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad de las personas, adoptando medidas preventivas que contemplaron el corte de accesos a ríos y arroyos, así como el cierre temporal y la posterior apertura de determinados caminos y vías que se vieron afectados por desprendimientos o que presentaban algún riesgo".

De forma detallada, según el citado informe, en las playas del municipio de Torrox se detectaron daños en las pasarelas de madera, papeleras, duchas y lavapiés, señalización o escaleras de acceso, entre otros, además de la acumulación de cañas procedentes de los ríos ante la crecida de los cauces por las lluvias.

En caminos rurales, por otro lado, se produjeron arrastres de capas de rodadura, la formación de cárcavas longitudinales, la colmatación de cunetas o desprendimientos de tierras. En instalaciones deportivas, los desperfectos se observaron en árboles caídos o en algunos muros.

El regidor ha agradecido "el compromiso de la Junta a la hora de abordar con la mayor agilidad y la máxima diligencia" la aplicación de las ayudas de emergencia dentro del Plan Andalucía Actúa para la recuperación de los municipios afectados por el último tren de borrascas.

Medina ha alabado igualmente "el esfuerzo de la Diputación Provincial de Málaga al destinar los primeros seis millones de euros para actuar de emergencia en 37 carreteras afectadas por los últimos temporales".