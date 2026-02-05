El Ayuntamiento de Torrox (Málaga) inicia la valoración de daños tras el temporal

Daños del temporal en Torrox - AYUNTAMIENTO DE TORROX

TORROX (MÁLAGA), 5 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de Torrox (Málaga) ha comenzado a realizar una primera evaluación de los posibles daños ocasionados por el temporal de lluvias que continúa afectando al municipio, especialmente en playas, caminos rurales y otras infraestructuras, si bien la valoración definitiva no podrá llevarse a cabo hasta que finalice el episodio meteorológico y las condiciones permitan realizar una inspección completa y segura.

El alcalde de Torrox, Óscar Medina, ha visitado en las últimas horas algunas de las zonas que se han visto más afectadas por las lluvias, manteniendo contacto directo con los servicios municipales y los cuerpos de seguridad para conocer de primera mano la evolución de la situación.

Medina ha subrayado que, "afortunadamente, los daños registrados hasta el momento no revisten especial gravedad", aunque ha insistido en la necesidad de "seguir actuando con prudencia y no bajar la guardia mientras se mantengan activos los avisos meteorológicos".

Desde el Ayuntamiento han recordado que continúan produciéndose crecidas en ríos y arroyos, por lo que se mantiene el mensaje de máxima precaución, especialmente en las inmediaciones de cauces, ramblas y zonas bajas.

En este sentido, el alcalde ha vuelto a pedir a la ciudadanía que evite accesos a estas áreas y respete en todo momento la señalización y las indicaciones de la Policía Local y Protección Civil. El Consistorio destaca la coordinación de todo el operativo activado desde el inicio del temporal, con la participación de Policía Local, Protección Civil, servicios operativos y las empresas de limpieza y suministro de agua, así como la colaboración con otros organismos competentes, lo que está permitiendo dar una respuesta rápida y eficaz ante cualquier incidencia.

El alcalde ha reconocido el trabajo de los servicios operativos del Ayuntamiento, así como la labor que vienen desarrollando las empresas concesionarias. En este sentido, ha subrayado "el esfuerzo" de FCC Caviclum, que mantiene un dispositivo de limpieza permanente para retirar arrastres y residuos provocados por las lluvias, y de Aqualia, que está garantizando el suministro de agua potable sin incidencias ni cortes a pesar de las condiciones meteorológicas adversas.

De igual modo, Medina ha agradecido "la actitud responsable y la colaboración que está demostrando la ciudadanía", al tiempo que ha solicitado que se mantenga la atención a las recomendaciones oficiales mientras persistan las condiciones meteorológicas adversas. "La prevención y la prudencia son fundamentales para evitar riesgos innecesarios", ha señalado.

Por último, han precisado que el Ayuntamiento de Torrox continuará realizando un seguimiento constante de la evolución del temporal y mantendrá puntualmente informada a la población a través de los canales oficiales.