La Banda Municipal de Música de Málaga interpeta esta domingo El Lago de los Cisnes y la Sinfonía Incompleta de Schubert

Archivo - Imagen de archivo de un concierto de la Banda Municipal de Música de Málaga en el patio del Museo de Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música ofrecerá este próximo domingo 25 de enero su primer concierto de 2026. La cita será en el Museo de Málaga, a las 12.00 horas, bajo la dirección de Francisco Miguel Haro Sánchez. La entrada es libre y gratuita hasta completar aforo.

El concierto abrirá con la música del compositor Franz Schubert y la interpretación de La Sinfonía Incompleta, obra perdida y rescatada posteriormente por Joseph Hüttenbrenner; seguirá con uno de los títulos más importantes de la historia del ballet como es la suite El Lago de los Cisnes: I. Escena, II. Danza de los Cisnes, III. Danzas Húngaras (Czardas) y IV. Vals, compuesta por Peter I. Tschaikowsky.

Tras la pausa, en la segunda parte, como viene siendo habitual, se podrá disfrutar de la música española. Para esta ocasión se han programado tres piezas de zarzuela. La primera es La Leyenda del Beso, que fue el primer éxito del dúo compuesto por Reveriano Soutullo y Juan Vert; continuará con Bohemios, que se ha convertido en pieza inmortal de Amadeo Vives, uno de los compositores de zarzuela más destacado del siglo XX. El concierto terminará con La Boda de Luis Alonso del músico Gerónimo Giménez.