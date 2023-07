La Banda Municipal de Música de Málaga ofrece este domingo un concierto en el Muelle 1

MÁLAGA, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Málaga ofrecerá este domingo, 16 de julio, un concierto gratuito en el Muelle 1 con un repertorio que incluye estilos actuales como el rock, pop, swing o jazz.

Será a la altura de la plaza de gerencia del Muelle 1, próxima al Centre Pompidou, a partir de las 21.00 horas, han indicado desde el Ayuntamiento en un comunicado.

Bajo la dirección de Francisco Miguel Haro, la Banda Municipal de Música interpretará temas tan clásicos como 'Simply the Best', de la recientemente desaparecida Tina Turner, o 'Highway to Hell' de AC/DC. También tendrá cabida el pop nacional con los grandes éxitos del grupo Mecano o de artistas como Ricky Martin y Enrique Iglesias.

De igual modo, interpretarán una sucesión de famosos temas de los años 80 agrupados con el nombre 'The Ultimate 80's party hits', tras lo que seguirá otra suite de grandes temas del rock 'Rock & Roll Medley'. A continuación, entrará el jazz en escena con el tema 'Jazz it out' y el título inmortal de Duke Ellington 'Caravan'.

El concierto terminará con un recuerdo al swing mediante una suite de temas del gran trombonista norteamericano Glenn Miller con temas como 'En forma', 'Jarrita Marrón' o 'Pennsilvania 6 - 5000'.