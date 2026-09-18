La Banda Municipal de Música de Málaga ofrecerá 20 conciertos gratuitos y ciclos para familias

Presentación de la programación de la temporada 2026/207 de la Banda Municipal de Música de Málaga. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música de Málaga ofrecerá una veintena de conciertos de entrada libre durante la temporada 2026/2027, con actuaciones en distintos espacios de la ciudad y el estreno de un ciclo dirigido a las familias, con repertorios adaptados al público infantil y juvenil.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, junto a la concejala de Cultura y Patrimonio Histórico, Mariana Pineda, y el director de la Banda Municipal de Música, Francisco Miguel Haro, han presentado este viernes en rueda de prensa la programación, que comenzará el 27 de septiembre en la plaza de Tabacalera y concluirá el 25 de julio de 2027 en el Castillo de Gibralfaro.

La temporada incluye conciertos en espacios como la plaza del Santuario de la Victoria, el IES Vicente Espinel (Gaona), el Museo de Málaga, el recinto Eduardo Ocón, el Jardín Botánico-Histórico La Concepción, el Patio de las Cadenas de la Catedral y Hoyo de Esparteros.

Como novedad, la banda pondrá en marcha el ciclo 'La banda en familia', una trilogía didáctica compuesta por tres conciertos con repertorios dirigidos al público infantil y juvenil. Una de las actuaciones tendrá lugar en el recinto Eduardo Ocón y las otras dos en la plaza de Hoyo Esparteros.

La iniciativa "pretende ampliar la oferta de ocio cultural para las familias y favorecer la asistencia de un público intergeneracional, además de acercar la música a los más jóvenes".

Por otro lado, continuará por segundo año el ciclo de conciertos en el Patio de las Cadenas de la Catedral de Málaga, desarrollado en colaboración con el templo, con tres actuaciones que combinarán la música con la puesta en valor del patrimonio monumental de la ciudad.

Entre los conciertos extraordinarios figura el de Navidad, previsto para el 20 de diciembre en la Catedral de Málaga, mientras que el concierto de Cuaresma se celebrará el 7 de marzo de 2027 en la Iglesia del Sagrado Corazón, en la calle Compañía.

La programación se completará con la participación de la Banda Municipal en acontecimientos culturales como la Noche en Blanco y con conciertos didácticos dirigidos a escolares en su sede. Asimismo, participará en distintos actos oficiales de la ciudad, entre ellos los relacionados con el Día de la Constitución, el Día de Andalucía y el Día de Europa.