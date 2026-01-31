La Banda Municipal ofrece este domingo un concierto de piezas musicales internacionales en el Museo de Málaga

Archivo - Banda Municipal de Música de Málaga en una imagen de archivo en el Museo de Málaga - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA - Archivo

MÁLAGA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Banda Municipal de Música ofrecerá este domingo, 1 de febrero, un nuevo concierto de la temporada actual compuesto por piezas musicales internacionales. En esta ocasión, la cita musical tendrá lugar en el Museo de Málaga gracias a la colaboración de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía.

El evento comenzará a las 12.00 horas y la entrada es libre y gratuita hasta completar aforo, han informado desde el Ayuntamiento malagueño a través de una nota.

El concierto estará dirigido por el director Miguel Etchegoncelay, invitado por la Banda Municipal, que ofrecerá el programa 'Souvenirs', con obras variadas de música internacional, con especial énfasis en piezas musicales de origen francés.

Comenzará con la interpretación de la 7ª Suit orquestal Escenas Alsacianas compuesta por Jules Massanet, articulada en cuatro movimientos (Domingo por la mañana; En la taberna; Bajo los tilos; y Domingo por la noche), "que evocan a una región muy presente en la Francia de aquella época tras la tragedia sucedida en la guerra franco-prusiana".

Continuará con la obra Keystone de Thierry Deleruyelle donde la música se convierte en metáfora de la historia, la arquitectura y la vida cultural de una comunidad. El concierto concluirá con la interpretación de la Suite Humorística Tartarín de Tarascón compuesta por Marcel Poot, "obra de carácter sugerente y teatral, marcada por el humor".