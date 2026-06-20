La Banda de Música de Fuengirola abrirá el 30 de junio su ciclo de conciertos de verano en el parque de España

La Banda Municipal de Música de Fuengirola (Málaga) en una imagen de archivo. - AYUNTAMIENTO DE FUENGIROLA

FUENGIROLA (MÁLAGA), 20 (EUROPA PRESS)

La Banda Municipal de Música de Fuengirola (Málaga) abrirá el martes 30 de junio su ciclo de conciertos de verano en el parque de España con un recital de bandas sonoras. La cita comenzará a las 21,00 horas y el acceso será libre y gratuito.

El concejal de Cultura, Rodrigo Romero, ha señalado que "cada verano la Banda Municipal realiza una serie de conciertos, cada uno con una temática distinta, que despiertan un alto interés por parte del público asistente que normalmente llena el parque".

"Y eso nos llena de satisfacción y pone de manifiesto la fantástica calidad interpretativa que tienen nuestra banda y también del buen gusto eligiendo repertorios que sean de interés", ha expresado el edil.

En esta ocasión la Banda Municipal de Música iniciará su ciclo con un concierto "especial por dos motivos, primero porque estará dedicado a bandas sonoras de películas, que siempre son de los conciertos que más gustan, y en segundo lugar porque van a participar alumnos de los cursos profesionales del Conservatorio de Fuengirola, con lo cual vamos a ver un escenario repleto de músicos tocando y eso siempre da mucha más fuerza a la sonoridad y podremos disfrutarlo mucho más".

En relación con el repertorio que ofrecerán el 30 de junio, incluirá temas de bandas sonoras de películas y series tan conocidas como 'Juego de Tronos', 'Atrápame si puedes', 'Avatar', 'El último mohicano', 'Cabaret', 'El último samurái', 'Novecento' o 'Grease'.

Fundada en 1962, la Banda Municipal de Música de Fuengirola cuenta actualmente con un repertorio de más de 1.100 obras impresas y acumula más de 2.090 interpretaciones en los más de 300 conciertos ofrecidos desde 1997, año en el que comenzó la etapa con su actual director al frente. Consolidada como una agrupación de referencia en la Costa del Sol, la banda está dirigida por Alfredo Alarcón Campoy.