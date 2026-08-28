La bandera de Ceuta ondea en las sedes de Diputación de Málaga como muestra de apoyo y solidaridad con el pueblo ceutí

La bandera de Ceuta ondea en las sedes de la Diputación de Málaga como muestra de apoyo y solidaridad con el pueblo ceutí - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La bandera oficial de la Ciudad Autónoma de Ceuta ondea desde este viernes en las dos sedes de la Diputación Provincial de Málaga, tanto en el edificio de la institución situado en la calle Pacífico, 54, como en el Palacio Provincial de la Acera de la Marina, como "muestra del apoyo, la solidaridad y el afecto de los malagueños hacia el pueblo ceutí ante la difícil situación que atraviesa la ciudad autónoma".

Con este gesto simbólico, la Diputación de Málaga quiere trasladar su cercanía a todos los ceutíes "en unos momentos especialmente complejos, marcados por la presión migratoria y por los últimos incidentes registrados en la frontera".

La institución provincial expresa igualmente su reconocimiento a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a todos los profesionales que trabajan para garantizar la seguridad, atender las situaciones de emergencia y preservar la convivencia en la ciudad.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha señalado que la presencia de la bandera ceutí en las sedes de la institución provincial pretende hacer visible "el cariño, la solidaridad y el apoyo de toda la provincia de Málaga a nuestros hermanos de Ceuta".

"Los ceutíes deben saber que no están solos. Málaga está y estará siempre al lado de Ceuta, especialmente en los momentos difíciles, porque son muchos los vínculos que nos unen y porque sentimos como propios los problemas y las preocupaciones que afectan al pueblo ceutí", ha afirmado.

Salado ha destacado que la relación entre Málaga y Ceuta "no es circunstancial ni reciente, sino una vinculación histórica que se ha construido durante siglos a ambas orillas del Mediterráneo".

En este sentido, ha recordado los profundos lazos humanos, familiares, sociales, económicos y culturales existentes entre ambos territorios, así como las continuas relaciones que generaciones de malagueños y ceutíes han mantenido a lo largo de la historia.

"Málaga siempre ha sentido a Ceuta como una tierra hermana y cercana. Nos separan apenas unas millas de Mediterráneo, pero nos unen siglos de historia, miles de relaciones familiares y personales y un sentimiento de afecto que forma parte de nuestra propia identidad", ha subrayado el presidente de la Diputación.

De igual modo, Salado ha defendido que Ceuta, "por su singular situación geográfica y fronteriza, necesita y merece el respaldo permanente del conjunto de las administraciones españolas y de la Unión Europea".

"Defender y apoyar a Ceuta es una responsabilidad de todos. Estamos hablando de una ciudad española y europea que afronta unas circunstancias extraordinarias y cuyos ciudadanos tienen derecho a sentirse protegidos, respaldados y acompañados", ha añadido.

El presidente de la Diputación reivindica igualmente "la necesidad de afrontar los desafíos derivados de la presión migratoria desde la cooperación entre administraciones, garantizando la seguridad y la convivencia y, al mismo tiempo, el respeto a los derechos humanos y la atención humanitaria a las personas que lo necesiten".

La bandera ceutí permanecerá izada en las sedes de la Diputación como expresión pública "del afecto, la solidaridad y la unidad de la provincia de Málaga con el pueblo de Ceuta y como símbolo de una relación histórica que, a lo largo de los siglos, ha unido estrechamente a ambos territorios, mientras no se vuelva realmente a la normalidad y se supere la crisis actual".