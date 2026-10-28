Las banderas del Ayuntamiento de Málaga ondean a media asta por el accidente ferroviario en Urda

Las banderas del Ayuntamiento de Málaga ondean a media asta por el luto tras el accidente de tren en la provincia de Toledo. - AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las banderas del Ayuntamiento de Málaga ondean a media asta con motivo del luto oficial decretado por la Junta de Andalucía por el accidente ferroviario ocurrido este miércoles en la provincia de Toledo.

El luto decretado en Andalucía tras el accidente ha comenzado a las 14,00 horas de este miércoles y se va a extender hasta las 14,00 horas del sábado 31 de octubre.

Asimismo, el Consistorio malagueño se ha adherido a la convocatoria de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y mantendrá un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente. En concreto, será a las 20,00 horas en las escalinatas exteriores del Ayuntamiento.

El accidente se ha producido sobre las 8,54 horas de este miércoles, cuando el tren AVE 2080 con salida de Madrid y destino Sevilla chocó con el tren Iryo 6076 que se encontraba parado por delante en la misma vía, causando el descarrilamiento de los últimos dos trenes del Iryo. El accidente ha costado la vida al menos a 64 personas y los heridos ascienden a 80 personas.