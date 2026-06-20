La barriada de Palma-Palmilla de Málaga programa actividades con motivo de San Juan

Archivo - Imagen de archivo de la quema de júa en la Noche de San Juan en Málaga capital. - AYUNTAMIENTO - Archivo

MÁLAGA 20 Jun. (EUROPA PRESS) -

El distrito de Palma-Palmilla en Málaga capital, a través del Plan de Desarrollo Comunitario Palma-Palmilla 'Proyecto Hogar', ha programado diversas actividades con motivo de la festividad de San Juan, que incluyen una ruta para ver murales y adornos en las calles, una exposición y la verbena.

Las acciones gratuitas darán comienzo el lunes, 22 de junio, y terminarán el sábado, 27 de junio, con la inauguración de un mural en reconocimiento a los vecinos, han asegurado desde el Ayuntamiento en una nota.

Esta celebración, recuperada por los vecinos en 2011, se ha consolidado en el distrito "como un referente de participación y convivencia comunitaria".

En cuanto a la ruta de los murales y adorno de calles, se trata de una acción que realizan los propios vecinos en los talleres programados previamente, que consiste en preparar macetas con adornos que posteriormente se colocarán en la zona de 26 de Febrero, en la calle Eresma de la zona de Huerta de la Palma, y en la calle Checa de Salcedo de las 503 Viviendas.

El 22 de junio, a las 10,00 horas, comienzan las actividades con 'La ruta de los murales', que consiste en un paseo guiado en horario de mañana por diferentes espacios del barrio para conocer las obras artísticas realizadas por los propios vecinos.

Estos murales han servido de imagen para los carteles anunciadores de la festividad durante estos años. La visita culminará en el centro ciudadano Valle Inclán con una exposición histórica de la cartelería de San Juan desde 2011 hasta la actualidad.

Para el día siguiente, martes 23 de junio, se ha programado en el centro ciudadano Valle Inclán a partir de las 19,00 horas diversas actividades, en primer lugar actuaciones de grupos de baile, incluyendo el Ballet Jessica Domínguez, el Taller de Baile de Mayores, el Ballet Nueva luna de Geno Martin y Danza Urbana Spoilers.

También habrá una actuación musical en directo con la Orquesta Al Andaluz y la ceremonia de los XVI Premios Vecinos, donde se reconocerá la labor del mejor vecino, mejor comunidad, mejor comercio y mejor labor social, entre otras categorías, para finalmente, a las 24,00 horas, la tradicional Quema del Júas.

La última actividad prevista en el marco de este programa es la inauguración el 27 de junio a las 10,30 horas del mural 'La unión hace la fuerza', en homenaje a los vecinos que se implican activamente en mejorar el distrito.

Desde el Consistorio han recordado que este programa de actividades es posible gracias al Ayuntamiento de Málaga, a través del distrito, asociaciones y vecinos, con el objetivo de promover y conservar las costumbres de la barriada.