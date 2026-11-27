El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, junto al presidente del PP-A, Juanma Moreno. - ALEX ZEA - EUROPA PRESS

MARBELLA (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha considerado que España "no puede aguantar ni soportar cuatro años más de deterioro democrático" con un Gobierno del PSOE y ha dicho que el próximo domingo hay "una gran oportunidad" de ser desde Andalucía y desde Málaga "protagonistas" del cambio, recordando lo ocurrido en 2018 cuando la formación llegó al Gobierno andaluz.

Así lo ha dicho Bendodo en Marbella (Málaga), en un acto de cierre de campaña en la provincia, junto al presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, la presidenta provincial de la formación en Málaga, Patricia Navarro, y la presidenta local y alcaldesa de la localidad malagueña de Marbella, Ángeles Muñoz.

Según el dirigente 'popular', "España es un país muy fuerte y lo ha demostrado a lo largo de los siglos. Somos tan fuertes, que hemos aguantado ocho años de Pedro Sánchez", pero ha apuntado que "no somos tan fuertes para aguantar cuatro años más".

Bendodo ha incidido en que la campaña que termina este viernes está viendo "lo que vimos en el año 2018 en Andalucía". En ese momento, ha dicho, "por las calles, la gente decía 'ya está bien', es hora de que haya un cambio, que abran ventanas, que entre el aire. Y pasó, y se produjo el cambio en Andalucía".

"Y hoy yo puedo decir que esta campaña, este mes y pico largo, he sentido por las calles exactamente lo mismo", ha aseverado el dirigente del PP, quien ha asegurado que "igual que fuimos protagonistas en el cambio en Andalucía, queremos ser protagonistas del cambio en España".

Bendodo ha señalado que este viernes es "el primer aniversario de que el sanchismo entró en la cárcel", recordando que hace un año que entraron en la cárcel Koldo y Ábalos, "el que defendió la moción de censura contra Rajoy y que la hacía por luchar contra la corrupción; el que se sentó en el Peugeot con Pedro Sánchez junto a Koldo, que se recorrieron España".

Al respecto, ha vuelto a cuestionar "quién se cree que este hombre se tiró meses en el coche con Koldo, con Ábalos y con Cerdán, no los conocía de nada. Hombre, por favor, es que eso no se lo cree absolutamente nadie", ha considerado.

Por esto, ha incidido en que los malagueños sean el "corazón del cambio" y ha reprochado a Sánchez "su abandono" a esta provincia, que, ha dicho, "funciona porque los ayuntamientos, la Diputación y la Junta apuestan por Málaga con inversiones y proyectos". Así, ha instado a los ciudadanos a imaginar "qué pasará cuando a esos tres motores de progreso se sume un cuarto motor del Gobierno de Feijóo".

Bendodo ha afeado al Gobierno socialista que "se ha olvidado de Málaga y de Marbella estos ocho años", relegando a la provincia como la penúltima del país en inversión por habitante, y ha calificado como una "buena noticia para Marbella" que el que fuera candidato a la Alcaldía del municipio, José Bernal, se vaya al Congreso y ha instado a los socialistas a decir un solo proyecto que el Gobierno de Sánchez haya impulsado en la provincia. "Han sido dos legislaturas en blanco", ha lamentado.

Bendodo, que visita Atajate (Málaga) durante este último día de campaña, ha reivindicado el papel de los pueblos pequeños de Andalucía y de Málaga y el trabajo de los concejales de pueblo frente al "insulto" de Sánchez cuando dijo que "usted no llegará ni a concejal de pueblo", ha recordado.