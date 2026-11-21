La candidata del PP al Congreso Cayetana Álvarez de Toledo; el vicesecretario del PP y candidato al Congreso, Elías Bendodo; la presidenta provincial, Patricia Navarro; el alcalde, Francisco de la Torre; y el candidato Francisco Salado. - PP

MÁLAGA 21 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha asegurado este sábado que "en la calle se respiran las mismas ganas de cambio que se respiraban en Andalucía en diciembre de 2018 tras 40 años de socialismo".

Así lo ha señalado Bendodo, que junto con la candidata número dos al Congreso por el PP de Madrid, Cayetana Álvarez de Toledo, han participado en un coloquio abierto en Málaga, que ha contado con la intervención inicial de la presidenta provincial, Patricia Navarro, y del coordinador de la campaña en la capital y alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre.

Por otro lado, Bendodo ha acusado al presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, "de imponer problemas de hace dos siglos", cuando los trenes no funcionaban o cuando la luz no tenía conectividad en todo el territorio y ha lamentado que "la falta de capacidad eléctrica en la provincia mantiene bloqueada la construcción o entrega de más de 25.000 viviendas".

Al respecto, la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, ha afirmado que el 29N "nos jugamos muchas cosas, y más allá de las problemáticas y desafíos de cada territorio, hay algo que trasciende a todo, que es el estado de derecho y la libertad".

Así, ha criticado los ataques de Pedro Sánchez a la Constitución y a las normas básicas de convivencia que nos hemos dado todos los españoles en democracia, "ataques que nos han hecho parecernos a regímenes de los que son tan amigos Pedro Sánchez y sus socios".

Navarro ha subrayado también que la libertad se conquista cada día, advirtiendo de que "no hay libertad cuando no hay seguridad por la falta de medios y de agentes; cuando los problemas de movilidad limitan nuestro día a día y las aspiraciones de crecimiento o cuando el transporte público o ferroviario no es seguro".

"Tampoco hay libertad --ha continuado-- cuando la falta de potencia eléctrica frena nuestro desarrollo o cuando los grandes defensores de nuestro Estado de derecho, como son los jueces y fiscales, son cuestionados e incluso perseguidos; o cuando el Gobierno que debe defender nuestra integridad territorial y nuestras fronteras se alinea con quienes quieren romperla, como hemos visto en Ceuta".

De igual modo, la presidenta provincial ha afirmado que "Alberto Núñez Feijóo tiene una solución para cada uno de los problemas generados por Pedro Sánchez" y ha añadido que, en el pasado debate entre ambos, "no hubo un ganador del PP sino un presidente, que fue Alberto Núñez Feijóo".

Por último, el coordinador de la campaña del PP de Málaga en la capital y alcalde de la ciudad, Francisco de la Torre, ha advertido de que Sánchez "parece que no ha roto nunca un plato pero ha roto el más importante de todos, el de la convivencia entre españoles".

Además, ha subrayado que "una microcampaña de miles de ciudadanos motivados por el cambio de Gobierno es una macrocampaña" y ha afirmado que Alberto Núñez Feijóo es un "voto seguro a favor de España y contra los personalismos, como el de Pedro Sánchez", ha concluido.