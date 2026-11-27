El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, junto a otros miembros del partido en un acto de campaña en Atajate. - PP MÁLAGA

ATAJATE (MÁLAGA), 27 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha asegurado este viernes en la localidad malgueña de Atajate, el municipio más pequeño de la provincia, con sólo 168 habitantes, que "hasta aquí también llegará el cambio que va a liderar el PP".

Bendodo ha explicado que la elección de Atajate, para cerrar una "intensa" campaña, que esta jornada se ha iniciado en Málaga y que también ha pasado por Marbella, "tiene un carácter simbólico y refleja el compromiso del PP con todos los municipios, independientemente de su tamaño".

Acompañado por alcaldes de la comarca, miembros de la candidatura y representantes locales del partido, ha defendido que "también la España despoblada llega a la provincia de Málaga y también las soluciones del presidente Feijóo son para esta provincia y para los pueblos pequeños".

El dirigente 'popular' ha destacado que Alberto Núñez Feijóo "conoce la realidad" de la España rural por proceder de Os Peares, un pequeño municipio de Galicia, y ha reivindicado especialmente el papel de los concejales de pueblo.

"Para nosotros no hay más orgullo y más honor en política que ser concejal de un pueblo pequeño", ha afirmado y ha destacado que estos representantes dedican muchas horas a la gestión municipal, compatibilizándola en muchos casos con sus empleos y sin recibir remuneración: "Esa es la dignidad de la política".

Por último, Bendodo ha recordado que el PP ya ganó las elecciones generales de 2023 en Atajate y se ha mostrado convencido de que volverá a obtener el respaldo mayoritario de sus vecinos, "incluso con mayor diferencia".

El candidato 'popular' al Congreso ha llamado a concentrar el apoyo al PP el próximo domingo para hacer posible el cambio liderado por Alberto Núñez Feijóo y ha reivindicado Atajate y la Serranía de Ronda como ejemplo "de la riqueza y el valor de los pequeños municipios de la provincia".