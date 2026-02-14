Bendodo cree "miserables" y "cobardes" las declaraciones de López sobre Lambán: "Hasta ese punto llega el sanchismo"

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo. - PP MÁLAGA

MÁLAGA, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que en el tiempo que lleva en política no ha visto "unas declaraciones tan miserables, tan cobardes y tan desafortunadas" como las del ministro Óscar López "contra un propio compañero de partido ya fallecido", el expresidente de Aragón Javier Lambán.

"Hasta ese punto ha llegado el sanchismo", ha lamentado Bendodo, en su intervención en el marco de una reunión del Consejo de Alcaldes del PP, celebrada este sábado en Málaga, donde se ha preguntado "qué podemos esperar de este partido en el Gobierno que usa a los que han muerto para culparlos de sus derrotas electorales; ya es lo último".

También ha dicho que le "preocupa y repugna" que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "haya vuelto a 'presos por presupuestos'", refiriéndose al régimen de semilibertad del exjefe de ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, alias 'Txeroki', "un terrorista con 400 años de condena, que ha matado a 20 personas".

Según ha recordado, el terrorista "también atentó contra algún socialista, por ejemplo Eduardo Madina" y ha señalado que "ahora, su partido lo saca de la cárcel por interés político, por sostenerse 15 minutos más sentado Pedro Sánchez en el sillón de la Moncloa". "Que la puerta de la celda de ese terrorista se la haya abierto el PSOE en el Gobierno vasco, porque depende de ellos la consejería, es que esto ha llegado a su fin", ha apostillado.

"Fue el PSOE el que en 2008 felicitó al ministro del Interior de entonces, que era Alfredo Pérez Rubalcaba, por la detención del sanguinario 'Txeroki', que llevaba 20 muertos a sus espaldas y es el PSOE de Pedro Sánchez en el Gobierno vasco el que le abre la puerta de la cárcel para que salga. No tiene moral ninguna", ha incidido.

También ha criticado la idea de Sánchez de "aguantar sentado en el sillón para defender a su mujer, a su hermano y toda la corrupción de su partido, a costa de todos los españoles y al precio que sea" y se ha referido a que el Ejecutivo "quiere sacar adelante ahora por ideología una ley sobre la sanidad privada".

"Quien quiera que vaya a la sanidad pública, quien quiera que vaya a la privada, quien quiera que vaya a la educación pública, quien quiera que vaya a la privada o a la concertada, libertad", ha dicho el dirigente 'popular'.

En este punto, ha criticado "la demagogia y falsedad del Gobierno de María Jesús Montero", vicepresidenta primera, sobre que "venga a regular el no uso de la sanidad privada, que es un complemento perfecto para la pública, cuando ella como consejera de Sanidad en Andalucía firmó 500 millones de euros con la sanidad privada, que por cierto, dejó sin pagar y nos tocó pagar al primer gobierno del cambio".

"Es una vergüenza que este Gobierno hable de sacar una ley contra la sanidad privada cuando Montero cuando era consejera apostó decididamente por la sanidad privada, pero no pagaba", ha dicho el dirigente 'popular', quien ha recordado que el Ejecutivo central tiene en materia de sanidad "muy poquitas competencias, Ceuta y Melilla, nada más".

Así, ha precisado que la ministra de Sanidad Mónica García, "de Sumar o de restar", ha firmado "un contrato con la sanidad privada para dar los servicios de psiquiatría en la ciudad de Ceuta, al mismo tiempo que te hace una ley contra la sanidad privada". "Así son de cínicos", ha apostillado.

Pero Bendodo también ha criticado que "la gran tomadura de pelo" del Ejecutivo central como es la vivienda, que, ha dicho, "era el problema 18 cuando gobernábamos nosotros en España y ahora es el problema número uno de los españoles".

En este punto, ha considerado que la promesa de construcción de viviendas "fue un camelo" y constituye, en su opinión, "el gran fraude" de este Gobierno. "Sánchez ha jugado con la esperanza y el futuro de miles de jóvenes españoles y lo ha engañado con publicidad falsa. Y eso es imperdonable", ha apostillado.

"Podemos hablar de Koldo, de Ábalos, de la mujer, del hermano, del fiscal, de Delci, de Venezuela, de Zapatero, de lo que queráis...todos los días tendríamos para un episodio, una serie larguísima; pero de todos, el más flagrante es, sin duda, la vivienda. Es el gran fraude de este Gobierno porque le roba el futuro a los jóvenes españoles", ha dicho.

Asimismo, ha lamentado que "han convertido la empresa más fiable y solvente que era Renfe en la que más desconfían los españoles; tienen miedo a coger un tren y no sabemos todavía cuándo vamos a estar conectados con Madrid por vía ferroviaria".

MUNICIPALISMO

"Quien no sabe pedir perdón, como Sánchez, que no lo ha hecho, la soberbia le impide pedir perdón, no merece gobernar", ha dicho, al tiempo que ha considerado que el presidente "hace mucho tiempo que se fue del Gobierno. No se ha ido físicamente, por desgracia, pero se ha ido de la gestión. Se ha ido del día a día, de los asuntos que importan a la gente".

En su opinión, son los alcaldes, los presidentes de las diputaciones y los presidentes autonómicos "los que gobiernan en nuestro país", porque "el Gobierno de España resiste, pero no gobierna; aguanta, pero no gobierna. Mal gobierna".

En este punto, se ha referido al "maltrato" del Gobierno "a todo lo que tiene que ver con el municipalismo, con los alcaldes. "Este Gobierno sanchista es más independentista que municipalista", ha lamentado Bendodo, quien ha señalado que "castiga a los ayuntamientos porque no gobierna en la mayoría de ellos".

Así, ha criticado que "la ley del presidente del gobierno de Sánchez es la siguiente: cuanto más gobierna el PP en los ayuntamientos de España, más ninguneo y más castigo a esos gobiernos".

Por contra, en el PP "somos todo lo contrario", ha apuntado. "Somos el partido de la gente. En Andalucía lo estamos demostrando, lo estáis demostrando en los ayuntamientos, en el día a día", ha defendido Bendodo, quien ha incidido en que "el cambio de la mano de nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo cada día está más cerca".

"Ya nadie duda que va a ser presidente del Gobierno. El tema es cuándo. Cuando Sánchez convoque. Eso es imparable, eso es necesario y se va a producir", ha insistido, por lo que ha pedido a los 'populares' seguir "metiendo el hombro desde el municipalismo malagueño y andaluz y que entre todos consigamos lo que es necesario para España, un gobierno decente y sobre todo un gobierno que gestione bien las cosas".