Bendodo cree que lo peor que ha hecho el Gobierno en la pandemia es "engañarse a sí mismo" con la ideología

MÁLAGA, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha considerado que lo peor que ha hecho el Gobierno de España en la gestión de la pandemia de coronavirus es "engañarse a sí mismo" con la ideología.

"Yo creo que cuando hay una crisis sanitaria la ideología tiene que desaparecer y las decisiones tienen que basarse en criterios sanitarios", ha afirmado durante un encuentro online organizado por Diario Sur de Málaga.

Para el consejero andaluz, "el Gobierno de España no tendría que haber autorizado las manifestaciones y concentraciones", ha resaltado, al tiempo que ha indicado que "ahí empezó todo, con las ministras con los guantes puestos".

"No sé, ahí yo creo que no hubo buena fe, muchos tenían información, se protegieron, otros no tuvieron información, la mayoría de los ciudadanos. Se impuso la ideología. Fue un error y eso lo estamos pagando, no es casualidad que en España tengamos el mayor número de fallecidos por cada 100.000 habitantes o de sanitarios contagiados", ha añadido al respecto.

Por el contrario, ha opinado que el Gobierno "ha hecho bien en rectificar, porque al final uno comete un error y tiene dos opciones, o mantenerse en el error, o rectificar". "El Gobierno ha cometido errores de bulto que nosotros ya criticaremos cuando pase todo esto, pero después de la presión de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos ha podido rectificar", como en el cambio de fase de las provincias o el turismo, ha ejemplificado.

Asimismo, ha considerado que "ha hecho bien en algún momento en sacar del foco la ideología y a los políticos y poner al frente de la crisis a profesionales", por lo que ha señalado que el ver a expertos virólogos, de la Guardia Civil, de la Policía Nacional o de movilidad dando las explicaciones, "daba una imagen de más seguridad" que contemplar a los ministros Montero, Ábalos, Illa o al propio Sánchez.

Sin embargo, ha recordado sobre la polémica del cese del coronel Diego Pérez de los Cobos que "la utilización política de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es un tema sagrado".

"Yo creo que ningún Gobierno hasta ahora había pasado esta línea roja y desde esa ocasión en que aquel Guardia Civil en la rueda de prensa dijo que estaba para proteger al Gobierno, ahí empezó mal todo", ha añadido.

Al respecto, ha pedido la dimisión del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, puesto que "un político cuando miente en sede parlamentaria no le queda otra que dimitir, no valen las disculpas, y el ministro Marlaska mintió en sede parlamentaria ocultando la información sobre el cese de Pérez de los Cobos".

"A partir de ahí yo creo que se ha gestionado mal; la Guardia Civil y la Policía Nacional son cuerpos profesionales e independientes y no tienen que regirse por ninguna directriz política, tienen claro cuál es su trabajo y aquí ha habido interferencias por parte del Gobierno en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que no es lo correcto en un estado democrático", ha reflexionado.

En este sentido, ha señalado que "esto pasa en los regímenes chavistas, donde el gobierno se mete en la Policía, en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y da instrucciones políticas". Al respecto, ha indicado que "teniendo un socio de gobierno como Podemos, efectivamente tiene sentido que se quiera plantear".

"A España no le sienta bien este Gobierno de coalición, sobre todo por un socio, Podemos, que no es un partido para gobernar, es un partido para protestar, nació de la protesta y solo sabe protestar", ha añadido, por lo que ha resaltado que "la inyección de ideologías que intenta meter en todas las decisiones sanitarias está haciendo daño a nuestro país y estoy convencido que también tiene que ver algo de esto en la intromisión y la independencia de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado".

Igualmente, ha opinado sobre la directora general de la Guardia Civil y anterior subdelegada del Gobierno en Málaga, María Gámez, que "en esta ocasión no se le ha escuchado manifestación ni posicionamiento de ningún tema" si bien parece tomar decisiones que "en algunos casos no han sido muy acertadas", aunque Bendodo ha asegurado que tiene el "mejor de los conceptos desde que la nombraron", y lo sigue manteniendo, ha remarcado.

En contraste a todo lo anterior, ha puntualizado que lo mejor que ha hecho el Gobierno andaluz es "anticiparse a la pandemia", puesto que, por ejemplo, ha actuado en las residencias de mayores "desde el 3 de marzo". Asimismo, ha considerado que lo peor que ha hecho la Junta ha sido "no haberlo hecho mejor todavía", aunque ha señalado que los errores los han intentado corregir "con humildad".

INGRESO MÍNIMO VITAL

Bendodo también ha opinado sobre el ingreso mínimo vital aprobado por el Gobierno, del que ha afirmado que es "una cuestión que en Andalucía se viene aplicando desde hace tiempo, lo que pasa es que se hacía hace unos años en los gobiernos socialistas con poca eficacia, se pedía mucho papeleo a los ciudadanos".

"Nosotros en el año 19 y en el 20 hemos aumentado la eficacia del ingreso mínimo vital, porque evidentemente hay familias necesitadas, y en determinados momentos una administración tiene que estar para meter el hombro", ha añadido.

"En este caso yo creo que es necesario, pero no vemos bien lo que se ha dicho, que solo el País Vasco y Navarra tienen capacidad de gestionar por sí mismo el ingreso mínimo vital y que las comunidades autónomas no estamos capacitados", ha continuado.

Al respecto, ha resaltado que "Andalucía lleva un año gestionando el ingreso mínimo vital con una renta propia y hecha por la Junta", a lo que ha añadido que "conociendo al Gobierno, probablemente rectifique, es un disparate decir que unos pueden y otros no".

Para Bendodo, esta decisión se basa en "un criterio político, por los equilibrios territoriales de Navarra y País Vasco", al igual que ocurrió con el cambio de fase de las provincias. "No ha habido explicaciones de por qué en el País Vasco se permite la movilidad entre provincias", ha señalado.