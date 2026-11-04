Bendodo dice que "la doble tragedia" de Adamuz y de Urda es "el resultado de una forma letal de hacer política"

El Vicesecretario De Política Autonómica, Municipal Y Análisis Electoral Del PP Y Candidato Al Congreso Por Málaga, Elías Bendodo. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP y candidato al Congreso por Málaga, Elías Bendodo, ha asegurado que "la doble tragedia" de Adamuz (Córdoba) y de Urda (Toledo) es "el resultado de una forma letal de hacer política" y ha advertido de que en las próximas elecciones generales "nos jugamos todos". "Nos jugamos reconstruir todo lo que ha destruido el sanchismo o que el sanchismo campe a sus anchas otra vez, se vea avalado y empiece a arrasar con todo", ha dicho.

"Quedan 25 días para que se vayan, para que el sanchismo desaparezca", ha señalado Bendodo, en un acto con la presidenta del PP de Málaga, Patricia Navarro, y el alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre.

Bendodo ha advertido que "son un ejército en retirada ahora mismo y todo ejército en retirada tiene un peligro, que es lo que arrasa mientras se va". "Van a intentar acabar con la convivencia, con la Constitución, con todo", ha incidido.

Así, ha señalado que la dimisión del ministro Óscar Puente "era un clamor" y algo que habían pedido "todos los grupos parlamentarios, menos el PSOE y Bildu, por algo será", pero ha lamentado que esa dimisión "llega 115 muertos más tarde. Si hubiera dimitido la primera, a lo mejor no hubiéramos ahorrado la segunda o si no hubiera sido nombrado, nos hubiéramos ahorrado todos los problemas del mundo".

"Sin duda nunca debió ser ministro. Sin duda, Óscar Puente es pasado, pero el dolor de las víctimas sigue siendo presente y futuro. Y la mejor respuesta que debe darle el Gobierno es contar la verdad", ha dicho el dirigente 'popular', quien ha afeado que Sánchez hable "de la dignidad" de Puente, cuando, en su opinión "la dignidad de Óscar Puente nos ha costado la vida de 115 españoles".

Ha asegurado que era "un ministro que tenía las prioridades cambiadas" y que se ha dedicado "a otras cuestiones y ahí están los resultados".

Para Bendodo, "la situación de Renfe es la que mejor ilustra el efecto corrosivo del sanchismo en toda la gestión a lo largo de todos los ministerios" y ha señalado que "todos los españoles nos sentíamos orgullosos del AVE, porque era marca España" y era "una marca sinónimo de puntualidad, de calidad, una marca que llegamos exportar a otros países que contemplaban con admiración la alta velocidad española", ha señalado.

Al respecto, ha indicado que "el sanchismo manoseó, arrinconó a los verdaderos profesionales y empezó a meter militantes de partidos que le apoyan en el Gobierno y el propio PSOE". "Y ahí están los resultados. Es que nada es por casualidad", ha dicho.

Según el dirigente 'popular', "mientras el AVE colapsaba", Puente "se ha dedicado a tuitear, a criticar a todo el mundo y a no hacer absolutamente nada". "Abandonó absolutamente la gestión, se dedicó a la propaganda y a la frivolidad, al máximo populismo, a la polarización y, sobre todo, el resultado de una gran irresponsabilidad", ha señalado.

Pero, ha dicho que "no solo es Puente" sino que este es "el heredero de Ábalos", que, ha señalado, "se gastó la pasta en eso...en vez de gastárselo en la seguridad de las vías" y en colocar "a sus amantes en las empresas del ministerio", al tiempo que ha criticado que Koldo pasara "al consejo de administración de Renfe Mercancías"; y todo ello, ha apuntado, "mientras la red ferroviaria se pudría".

Por todo esto, ha considerado que "es necesario un mandato claro de las urnas" y ha asegurado que "necesitamos que los ciudadanos le hablen claro al PSOE y a Sánchez y le digan que hasta aquí hemos llegado". "Una mayoría contundente para acometer lo que necesitamos en España, que es una reconstrucción como país", ha asegurado.

Según Bendodo, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, "que no va a bailar en los mítines ni hace falta que lo haga", es quien va a aportar "lo que exige la necesidad de este momento: rigor, experiencia, gestión y el balance de 30 años de servicio público en empresas públicas y en la Junta de Galicia", ha apuntado. "Él va a liderar la reconstrucción de España y, sin duda, es el presidente que necesita nuestro país ahora", ha indicado.