Bendodo dice que PP no se fía de anuncios de Sánchez sobre PGE y alerta de "riesgo de colapso" por el caso Zapatero

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, junto a otros dirigente del PP. - PP MÁLAGA

VILLANUEVA DEL TRABUCO (MÁLAGA), 19 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que las manifestaciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre la presentación de los presupuestos generales o un posible adelanto electoral si no logra aprobarlos son "otra patada hacia adelante" y ha alertado del "riesgo de colapso" del Gobierno y del PSOE tras el caso en el que está investigado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero.

Así se ha pronunciado Bendodo en declaraciones a los periodistas en Villanueva del Trabuco (Málaga), al ser preguntado por las últimas manifestaciones de Sánchez en las que ha dejado abierta la posibilidad de adelantar elecciones generales en caso de que no consiga aprobar los Presupuestos Generales del Estado de 2027.

"Es otra patada hacia adelante y a intentar aguantar hasta el final. No nos fiamos", ha asegurado el dirigente 'popular', quien ha recordado que "llevamos tres años sin presupuestos". "El Gobierno está incumpliendo de forma flagrante la Constitución, que obliga a que presenten un proyecto de presupuestos ante la Cámara, a finales de septiembre es el último día para presentarlo", ha dicho.

Al respecto, ha incidido en que la Constitución obliga a presentar, "después, en la negociación y en el trámite parlamentario, ya te buscan los apoyos o no. Si salen adelante los presupuestos, a seguir gobernando; si no salen adelante, lo normal en cualquier país de nuestro entorno es disolver las cortes y convocar elecciones", ha apostillado.

"Durante tres años Pedro Sánchez ha ido anunciando que iba a presentar los presupuestos y no los ha presentado porque sabía que perdía la votación y no saldrían adelante. Y ahora quiere que nos creamos que va a presentar los presupuestos", ha expresado el dirigente del PP.

Bendodo ha considerado que la situación de España "es de extrema gravedad" y que esta semana "es una de las más negras que ha vivido nuestro país en democracia", con un presidente del Gobierno "en el foco de todas las miradas, por él, por su partido, por su entorno familiar y por su Gobierno".

"Esta semana ha sido negra para Pedro Sánchez", ha dicho Bendodo, quien se ha referido a la declaración como investigado de Zapatero, "el ideólogo del sanchismo, el gurú de Pedro Sánchez y el muro de carga del sanchismo". "Ese muro de carga se ha venido abajo y por tanto el riesgo de colapso de todo el Gobierno y el partido de Pedro Sánchez evidentemente es alto", ha apuntado.

Ha considerado "malo para España que toda Europa y todo el mundo está hablando de que el expresidente del Gobierno está sentado en el banquillo como acusado de ser un presunto contrabandista y defraudador fiscal" y ha recordado que "le achacan siete delitos".

Para el dirigente del PP, "los españoles están escandalizados con todo esto" y ha apuntado que "no puedes decir ser socialista es tener poco y dar mucho, como dijo Zapatero, y después tener 1.300.000 euros en joyas en la caja fuerte de tu despacho, que era propiedad del partido en frente de la sede de Ferraz".

"Algunas de las joyas que había en la caja fuerte de Zapatero valían más que un piso, como están los pisos de caros hoy en día", ha lamentado Bendodo, quien ha asegurado que desde el PP están "escandalizados, indignados, como indignados tienen que estar muchos alcaldes del PSOE".

Para Bendodo, Zapatero ha cometido "muchos errores", pero ha señalado que "el más grave es meter a sus hijas en este lío". "¿A quién se le ocurre, si tú quieres ir por el camino incorrecto, ve, es una vergüenza para España; pero meter a tus hijas en este lío, él sabrá por qué lo ha hecho", ha dicho, considerando que el expresidente "cree que era impune".

"Cuando uno se cree impune, hace lo que le da la gana. Esto en Andalucía lo vivimos durante 40 años. El socialismo creía que Andalucía era su cortijo, era su tierra, y hacían y decían lo que les daba la gana porque pensaban que nunca le iba a pasar nada", ha recordado, incidiendo en que al final "el mayor caso de corrupción de la historia de España, los ERE en Andalucía, se llevó por delante a toda una generación de socialistas que querían que eran impunes".

Asimismo, se ha referido a la mujer de Pedro Sánchez "declarando ante el juez, con un pie y medio ya en el banquillo" y también a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, en una comparecencia en el Senado, "confirmando sus reuniones con las cloacas, con Leire Díez".

Al respecto, ha reflexionado sobre "cuando le preguntan a la directora general de la Guardia Civil si se ha reunido con Leire Díez, ella dice no, pero se ha tomado dos veces o tres un café con ella" y ha criticado que "lo que no se puede es tomar el pelo a los españoles". "Es decir, te has tomado un café con la fontanera, pero no te has reunido con la fontanera. ¿Eso cómo se explica?", ha dicho.

Bendodo ha asegurado que el PP va "a perseguir y combatir este enjambre de corrupción que afecta al partido de Pedro Sánchez, al Gobierno de Pedro Sánchez y a la familia de Pedro Sánchez hasta el final". "España no merece un presidente así, ni un Gobierno así, porque al final el buen nombre de nuestro país está en entredicho", ha incidido.

Además, ha considerado "importante que la gente se dé cuenta que una cosa es el PSOE y otra es Pedro Sánchez, que ha hecho desaparecer al Partido Socialista, lo ha dejado en los huesos". "Algún día el PSOE, que fue tan útil en la transición, en la democracia, en los gobiernos, se levantará y dirá hasta aquí hemos llegado, porque esa es la realidad", ha finalizado.