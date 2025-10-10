Bendodo dice que Sánchez está "al final de su escapada": "Tendrá que hacer gran esfuerzo para decir verdad" en el Senado

Archivo - El coordinador general del PP, Elías Bendodo, en una imagen de archivo en el Senado. - Gustavo Valiente - Europa Press - Archivo

MÁLAGA 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, está "al final de su escapada" con su comparecencia en la comisión de investigación del 'caso Koldo' en el Senado, en la que "tendrá que hacer un gran esfuerzo para decir la verdad".

En declaraciones en Málaga, con motivo del acto del PP provincial por el Día de la Hispanidad, en el que se han desplegado una gran bandera de España de 50 metros, Bendodo ha dicho que este mes "por los juzgados pasó Begoña Gómez --mujer de Sánchez--, pasó su fiscal general del Estado, la semana que viene, el exministro Ábalos y Koldo"; por lo que ha dicho que es un gobierno y un partido "acorralado por la corrupción".

Para el dirigente 'popular', "la carcajada generalizada de la bancada socialista" de esta pasada semana en el Congreso, "el primero Pedro Sánchez, la segunda la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esa carcajada forzada, falsa" era "una risa contra los españoles. Sánchez y los suyos se ríen de los españoles"; por eso ha dicho que "habrá que explicarla porque no sabemos de qué se ríe tanto Pedro Sánchez".

Al respecto, ha apuntado que "a lo mejor se ríe de ver a todo su entorno personal, hermano, mujer, desfilando por los juzgados. A lo mejor se ríe de leer las conversaciones puteras entre Koldo y Ábalos o de que España esté a punto de sufrir otro apagón o de haber roto todas nuestras relaciones internacionales por pura ideología". "A lo mejor se ríe de que tiene que explicar en el Senado lo que todo el mundo sabe", ha dicho, recordando que tiene obligación de decir verdad.

Ha vuelto a arremeter contra Sánchez por decir que es "el Gobierno más feminista de la historia", mientras, ha indicado, Ábalos, mano derecha en el PSOE y en el Ejecutivo, "reclutaba de tres en tres --a mujeres-- para organizar orgías con alcohol y con droga, parece que también" y que "hemos sabido que se nombraban a las prostitutas por números como si fueran cabezas de ganado".

"Y todo apunta a que esto se pagaba con mordidas con el dinero que salía de la sede del PSOE. Nadie ha desmentido esto, porque lo dice la UCO y por tanto tiene toda la pinta de ser verdad", ha apostillado.

"No hay días en el calendario para que Sánchez, Montero y toda su cuadrilla pidan perdón al conjunto de los españoles porque Ábalos decía que era feminista porque era socialista. Esa es la hipocresía del partido que nos gobierna", ha asegurado, al tiempo que ha señalado que el Ejecutivo está "a garrotazo limpio".

SOBRE LOS PERMISOS POR DIFUNCIÓN ANUNCIADOS POR DÍAZ

En este punto, se ha referido a la propuesta de la vicepresidenta Yolanda Díaz sobre los permisos por defunción y ha dicho que esta "no levanta cabeza" y que "su partido y su proyecto siguen en encefalograma plano": "Ya no tiene viabilidad ninguna, está intentando titular tras titular conseguir de animarlo y no lo consigue ni lo va a conseguir".

Así, ha señalado que "vuelve a anunciar medidas sin consensuar con nadie" y le ha recordado que las medidas sociales "hay que ponerlas en la mesa del diálogo social, pactarlas allí con empresarios y sindicatos". "Eso de yo invito y tú pagas, que es lo que hace Yolanda Díaz, no vale por conseguir un titular y un puñadito de votos que al final no los consigue", ha criticado.

Así, ha recordado que el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, "otra vez, ha dicho que no" y ha esperado que ahora Yolanda Díaz "no lo llame mala persona, porque la otra vez, cuando quiso imponer la jornada de 37 horas y media, lo llamó mala persona. Ahora veremos a ver si lo vuelve a insultar". "Yo invito y que los empresarios y los autónomos son los que pagan, eso no es política social", ha dicho.

Asimismo, Bendodo ha asegurado que el sanchismo "solo puede sobrevivir en un ambiente de discusión, en la pelea, polarización e insultos", pero que "los perjudicados somos los españoles y la convivencia" y ha lamentado que se mantiene "un régimen de privilegios a cambio de votos que premia a quienes nunca han creído en este proyecto compartido, porque quien manda hoy en España son los que quieren acabar con España. Me refiero al independentismo catalán y a los herederos de ETA".

LA CONSTITUCIÓN

También ha dicho que "nunca" un gobierno en democracia "había pisoteado tanto la Constitución" como el de Sánchez y ha puesto como ejemplo que "lleva tres años sin presentar los Presupuestos Generales del Estado" y que Montero "ha roto el principio de igualdad de todos los españoles, por tanto incumple el artículo 14 de la Constitución, por diseñar una Hacienda a la medida del independentismo".

Asimismo, ha apuntado que el Consejo de Ministros "está empeñado en atacar la independencia del Poder Judicial, que se garantiza en la Constitución" y que al Ejecutivo "le molesta también el artículo 20 que habla de la libertad de prensa"; al tiempo que ha indicado que la ministra de Igualdad "incumple el Pacto contra la Violencia de Género desprotegiendo a cientos de mujeres por desidia y por falta de valor".

"Si el Gobierno no cumple la Constitución, ¿qué le puede exigir al conjunto de los españoles?", ha lamentado Bendodo, quien ha añadido que "el listado de daños y prejuicios contra nuestra democracia no termina aquí", ya que, ha incidido, "va contra los valores como el consenso y el diálogo que se necesitan para debatir leyes y para llegar a acuerdos de país". Así, ha criticado que el Ejecutivo "prefiere bloquear" o no presentar propuestas para no perder una votación.