Bendodo dice que Sánchez hizo "la mayor enmienda" a la propuesta de Díaz de reducir la jornada laboral: "Se fue al cine"

ANTEQUERA (MÁLAGA), 11 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario de Política Autonómica, Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de hacer "la mayor enmienda" a la propuesta de la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para reducir la jornada laboral: "Pedro Sánchez no apareció en el pleno, ni en el debate, ni en la votación. Pero se fue al cine", ha criticado.

En este sentido se ha pronunciado Bendodo este jueves durante una intervención ante los medios en la localidad malagueña de Antequera, donde ha comparecido junto al alcalde, Manuel Barón, y donde también ha incidido en que el Gobierno de España "es un reality de corrupción en directo".

Bendodo ha cargado contra Sánchez en el marco de la votación este pasado miércoles de la propuesta para reducir la jornada laboral. "Yolanda Díaz tiene que pensar bien que la mayor enmienda a su propuesta de reforma de la jornada laboral se la hizo su propio presidente del Gobierno dejándola de lado, yéndose al cine y no acudiendo ni al debate ni a la votación. Por tanto, si yo fuera Yolanda Díaz me lo haría mirar", ha dicho.

"Pedro Sánchez no apareció en el pleno, ni en el debate, ni en la votación. Pero se fue al cine. Es que se fue al cine. A mí mi vicepresidente me hace esto y yo estoy viendo que es una bofetada sin manos. Es decir, en vez de estar en el debate y votando conmigo, la propuesta que hago como vicepresidente del Gobierno, no, me voy al cine. Le abuchearon al entrar y tuvo que salir por la puerta de atrás", ha añadido Bendodo sobre este mismo tema.

También ha asegurado que la propuesta de la reducción de la jornada laboral de Díaz fue "impuesta, sin diálogo, sin consenso, sin poso, sin trabajar, fruto de su desesperación política porque ve que los apoyos los pierde como chorros". "Está cada día con menos porcentaje de votos y evidentemente con riesgo de desaparecer. Y las prisas en política no son buenas consejeras", ha advertido.

El líder 'popular' ha señalado que "Sánchez no está en la gestión, está en aguantar, en sobrevivir y sobre todo en defenderse de la corrupción que le rodea a su gobierno". Ha insistido en que "este gobierno es un reality de corrupción en directo 24-7", a la vez que se ha referido a los casos que atañen a la esposa del presidente, Begoña Gómez; al hermano de Sánchez; al fiscal general del Estado; y a Ábalos y Cerdán.

Bendodo ha ironizado al señalar que tras la declaración de Gómez, se ha conocido un nuevo delito "que se llama malversar un poquito". "Esto es un auténtico descaro, un auténtico disparate", ha considerado.

El vicesecretario del PP también se ha referido a que "hemos leido en los sumarios" que "Sánchez conocía también la red de prostitución de su suegro en la que su mujer era la contable y pagaba en efectivo los servicios de las distintas empresas". "Y es más, Sánchez se benefició a título lucrativo de la prostitución mientras defendía la lucha contra la prostitución en el Ayuntamiento de Madrid", ha sentenciado.

A propósito de este mismo asunto, ha lanzado un mensaje directo a "las mujeres progresistas y de izquierdas que apoyan al PSOE", pidiéndoles que "piensen bien qué siglas están apoyando", ya que, ha dicho: "El partido de Pedro Sánchez es un partido que elige a las mujeres por catálogo", punto en el que se ha referido al caso del "Tito Berni" y a "los próstibulos del suegro de Sánchez".

Bendodo también ha señalado como Sánchez prometió 200.000 viviendas, y se ha referido a tal promesa como "un bulo" que él mismo ha comprobado al recorrer distintas ciudades de España: "Sánchez hace mucho tiempo que no está en la gestión".