Bendodo espera que curso político que comienza sea "el de la despedida del sanchismo": "Este Gobierno no da más de sí"

MÁLAGA 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha esperado este miércoles que el curso político que arranca sea "el de la despedida del sanchismo" y ha advertido de que "este Gobierno no da más de sí".

Así lo ha señalado en rueda de prensa en Málaga, al tiempo que ha reprochado que el curso político "empieza con un Gobierno ahondando en la mala fe" y que "cree que los españoles somos tontos". Al respecto, ha señalado que "dicen que no va a haber pleno en el Congreso el día 11 porque hay que respetar la Diada" y "me parece bien porque los primeros que respetamos la Diada y los días señalados de cada comunidad somos nosotros", pero "nunca se había suspendido un pleno por este motivo".

A su juicio, "el Gobierno vuelve a mentir a los españoles, no suspende el pleno por respeto a la Diada; al Gobierno, a Sánchez, le ve igual Cataluña, solo quieren los votos de los catalanes, que es cosa distinta", ha añadido.

En este sentido, el dirigente 'popular' ha dicho que el día 11, además de que se celebra la Diada, lo que le ocurre al Gobierno es que le preocupa que "los diputados catalanes no asistan al Congreso, fundamentalmente, los independentistas", al estar en la celebración de la Diada y "pierdan las votaciones" el jueves.

"¿Y cómo disfraza todo esto el Gobierno? Diciendo que hay que respetar la Diada y no podemos hacer pleno el día 11", ha criticado Bendodo, que ha incidido en que "ya está bien de tomarnos el pelo al conjunto de los españoles".

En este punto, el vicesecretario del PP ha recordado que "Sánchez ya dijo hace tiempo que podía Gobernar sin el Parlamento, pero no puede hacerlo de esta forma tan vergonzosa".

Por otro lado, Bendodo ha reiterado que "empezamos un curso político que yo espero que sea el de la despedida del sanchismo" y "el último inicio de curso político de la época de Pedro Sánchez", ya que "los apoyos parlamentarios que llevaron a Sánchez al sillón de la Moncloa hoy no los tienen".

Así, ha dicho que un Gobierno y un dirigente político "se mide en la gestión de las crisis, en los momentos duros, difíciles" y "este Gobierno nos ha demostrado que está incapacitado para resolver los problemas de los españoles y para solventar cuando las cosas se ponen complicadas para el conjunto de los españoles".

De hecho, ha asegurado que "el Gobierno de Sánchez ha fracasado en todas las grandes crisis que hemos tenido en los últimos siete años en España", aludiendo a la gestión del COVID, el apagón, el "caos ferroviario" y los incendios.

A juicio de Bendodo, "cada vez que España necesita que el Gobierno se vuelque para dar solución a las crisis, el Ejecutivo ha fracasado" y ha dejado claro que el "motivo fundamental" del "fracaso" del Gobierno de Pedro Sánchez "es que ha sustituido el sentido de Estado por el sentido del voto, por la táctica política, por el cortoplacismo, por ver cómo hago daño a la oposición e intentar crecer en los territorios".

"No hay presidente del Gobierno que levante una situación tan complicada como esta", ha afirmado Bendodo, que ha aludido a la situación de Sánchez con "su hermano con un pie en el banquillo, su mujer con otro pie en el banquillo, el fiscal general de Pedro Sánchez con los dos pies en el banquillo, sus dos exmanos derechas en el Partido Socialista y en el Gobierno, Cerdán y Ábalos, uno en la cárcel y otro puede ser que de camino, con el chantaje creciente de sus socios". "Esa es la realidad que tenemos" ha dicho y ha sostenido que "este Gobierno no da más de sí", ha apostillado.

"Pedro Sánchez no puede gobernar por un simple motivo, ha cambiado el sentido común por el sentido del voto y esa es su táctica", ha criticado, añadiendo que "cuando tienes un Gobierno rodeado por la corrupción o un partido rodeado por la corrupción y a tu familia rodeada por la corrupción, no puedes gobernar".

Por lo tanto, ha dicho que "Sánchez va a tener que dar explicaciones antes o después y en todas las sedes que correspondan". "Creo que muchas veces es mejor dar las explicaciones antes que las pidan", ha agregado.

Bendodo también ha criticado que "acabamos de asistir al abrazo del chantaje entre Otegi y Junqueras". "Se han vuelto a conjurar Otegi y Junqueras para seguir ordeñando la vaca, como dijeron en ese momento, porque saben que el chollo se está acabando y van a intentar sacar todo lo posible al Gobierno de Sánchez para que Sánchez consiga apoyos parlamentarios y los españoles volvamos a ver cómo se arrastra el nombre de España y se vuelven a hacer sesiones inéditas", ha criticado.

Por último, ha asegurado que "estamos todos a la espera de que el Gobierno confirme ese anuncio de Sánchez de que va presentar los Presupuestos en 2026". "Tiene la obligación de presentar los PGE en el último trimestre del año y si no los aprueba, lo normal, lo razonable, es disolver las cortes y devolver la voz a los mayores", ha concluido.