Bendodo sobre financiación autonómica: "No es principio de ordinalidad, es una orden del separatismo a Pedro Sánchez"

MÁLAGA 16 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP y diputado en el Congreso, Elías Bendodo, ha asegurado que el planteamiento del Gobierno para el modelo de financiación autonómica "no es principio de ordinalidad, sino una orden del separatismo catalán a Pedro Sánchez y María Jesús Montero" y ha considerado que este sistema "no puede ser un puesto de socorro al que acude Sánchez para solucionar sus problemas personales y de equilibrio político".

"El modelo de financiación autonómica que lanza el Gobierno no es para solucionar la financiación autonómica, es para salvar a Pedro Sánchez de su debilidad parlamentaria", ha dicho Bendodo, que ha participado en Málaga en los desayunos informativos de Europa Press Andalucía, en colaboración con la Fundación Cajasol y con el patrocinio de Sando, y donde ha sido presentado por el alcalde de la capital malagueña, Francisco de la Torre.

Ha incidido en que la financiación autonómica es "un tema capital", porque "es el dinero que reciben las comunidades para invertir en sanidad, en educación, en servicios sociales", por lo que en su opinión "no puede ser una herramienta para que el presidente del Gobierno sobreviva uno o dos meses más". Así, ha considerado que la forma de lo que se ha hecho ahora "es un paripé" y que se debe abordar también con la reforma de la financiación local.

Para Bendodo, a la hora de abordar este modelo ha habido "un error en la forma y en el fondo", lo primero porque "se pacta con uno lo que es de todos; es decir, si tenemos que repartir el dinero de todos, pues tendremos que acordarlo entre todos", para lo que ha señalado que está el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF).

En este sentido, el dirigente 'popular' ha recordado que el Gobierno "se ha reunido con el separatismo catalán para repartir solo con ellos lo que es de todos" y después ha convocado al CPFF, donde solo una comunidad estaba de acuerdo con este sistema, "con lo que no será tan bueno". Así, ha acusado al Gobierno de actuar con "hechos consumados para ratificar el pacto con el separatismo catalán".

Pero también ha dicho que el PP está "totalmente en contra del fondo" y ha señalado que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, es "la que ha defendido el principio de ordinalidad que dice que los que son ricos que sigan siendo ricos y los que son pobres a ver si tienen un poquito más". Ha apuntado que "sería un disparate" y que el Parlamento de Andalucía "ya se opuso a la ordinalidad" y fue ella quien lideró el dictamen de la Comisión de Hacienda "que decía que la ordinalidad iba en contra del principio de equidad".

"Con qué cara María Jesús Montero le va a pedir el voto a los andaluces anunciando este sistema de financiación autonómica, donde cada andaluz va a recibir 140 euros que la media de todos los españoles. Con qué cara María Jesús Montero le va a pedir el voto a los andaluces diciéndonos que somos ciudadanos de segunda", ha dicho Bendodo.

Para el 'popular', "es evidentemente una enmienda a la totalidad del sistema de financiación" autonómica, que es, ha incidido, "un tema muy serio y muy importante para que Sánchez lo utilice como flotador para no hundirse y acabar disolviendo las Cortes"; al tiempo que ha criticado que Montero "ha cambiado por completo el criterio con la financiación, igual que cambió con la amnistía".

Pero, además, ha dicho que "la señora Montero ha presentado una propuesta de financiación autonómica que ella sabe que ni va a defender en el Congreso ni va a participar en la votación en el Congreso porque los plazos ya están marcando que ella tiene que salir del Ejecutivo más bien pronto que tarde porque es la candidata en Andalucía".

Bendodo ha asegurado que la legislatura "no tiene viabilidad" y ha considerado que "hace tiempo que terminó", porque "no se puede gobernar sin apoyo parlamentario, sin presupuesto y con la calle en contra".

"Convocará a las elecciones cuando él cree que menos daño le hace a su proyecto personal, no a su partido", ha asegurado Bendodo, quien ha reiterado que el Gobierno "no puede solucionar el problema de los ciudadanos porque el principal problema de los españoles es el Gobierno".

Asimismo, ha señalado que "con este PSOE de hoy de Pedro Sánchez, es absolutamente imposible ponerse de acuerdo, porque este Partido Socialista ha dejado de ser el PSOE se ha convertido en un proyecto personal de un presidente del Gobierno que está en los minutos de descuento".

Por contra, ha defendido que el líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, hará "que la política salga de la banalidad, del enfrentamiento entre españoles y del exceso de la ideología" que tiene ahora mismos el Gobierno actual.

Así, ha indicado que el PP está centrado "en lo importante", como es el problema de la vivienda que tiene España, donde "hay un déficit y una demanda de un millón de viviendas ahora mismo en conjunto de nuestro país", a lo que "tenemos que dar solución entre todas las administraciones", ha apuntado.

Ha asegurado que el PP tiene un plan para ayudar al acceso de vivienda, sobre todo a los más jóvenes; frente a "las mismas medidas" planteadas de nuevo por Sánchez y los anuncios "huecos" que lo que hacen, en su opinión, es crear un "cisma en el Gobierno que ni siquiera se pone de acuerdo consigo mismo para tomar decisiones sobre este asunto que es tan importante".