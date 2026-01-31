Bendodo insta a Montero a pedir dimisión de Puente: "Lo ocurrido en Adamuz no fue accidente, fue negligencia de Gobierno

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, en Málaga. - PP MÁLAGA

MÁLAGA 31 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario de Política Autonómica, Municipal y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha asegurado que la "tragedia" ocurrida en Adamuz (Córdoba), donde 46 personas perdieron la vida por un choque entre dos trenes, "no fue un accidente, fue una negligencia del Gobierno" y ha instado a la vicepresidenta y secretaria general del PSOE andaluz, María Jesús Montero, a pedir la dimisión del ministro Óscar Puente.

"Los accidentes son evitables con un mejor mantenimiento de las infraestructuras, y vuelvo a repetir, no hablamos de accidente, es una negligencia del Gobierno y, en concreto, del ministro Óscar Puente", ha dicho en declaraciones a los periodistas en la estación de trenes de Málaga capital, donde ha lamentado que "el caos ferroviario es una de las caras más oscuras por las tremendas consecuencias que estamos viviendo y que nos han dejado en schock".

Para Bendodo, si Montero, "aquella que visteis corriendo para ponerse la foto detrás de los reyes", quiere ser "medianamente creíble para los conjuntos de los andaluces" tiene que "pedir la primera la dimisión de Óscar Puente". "Hoy mismo debería pedirla y ya está bien de tanta chulería", ha apuntado.

Según ha criticado, "el dinero del mantenimiento de las vías, este Gobierno corrupto se lo ha gastado en cuestiones poco recomendables. Llamémoslo colocar, entre otras, a las sobrinas del anterior ministro de Fomento", José Luis Ábalos, recordando que la expresidenta de Adif "está imputada por corrupción" y "está en la cárcel, entre otras cosas por corrupción en el Ministerio de Transportes".

Así, ha indicado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "creyó que Renfe, que Adif eran unas empresas públicas más que podía él manipular y manosear a su antojo, como ha hecho con Correos, con Paradores, con la red eléctrica y con otros tantos entes estatales", pero ha apuntado que "no se da cuenta de las desgraciadas consecuencias de su actitud que en esta ocasión han costado a 46 ciudadanos la vida".

Ha criticado que Sánchez "no fue capaz de dar la cara a las víctimas en Huelva" al no acudir al funeral; pero "sí ha sido capaz de reunirse con los herederos de ETA, con Bildu, con Otegi". "Esta es la prueba del tipo de persona que tenemos como presidente del Gobierno, un presidente del Gobierno sin corazón", ha apostillado.

Sobre Puente, ha dicho que "todavía no ha sido capaz de pedir perdón ni agachar la cabeza". "¿Por qué no fue al funeral al que asistió el rey y el líder de la oposición, nuestro presidente Alberto Núñez Feijóo, ¿por qué no fue allí a dar la cara y a mirar a las víctimas a los ojos? Porque no lo puede hacer", ha señalado, cuestionando si Ábalos "habría sido tan insensible como lo es Óscar Puente".

Asimismo, ha criticado que este esté "más pendiente de insultar en Twitter que de atender los problemas en las líneas ferroviarias" y ha señalado que "hace muy bien su trabajo, el que le encargó Pedro Sánchez de mentir, insultar, tapar la corrupción, desviar las inversiones, privilegiar unos territorios sobre otros y castigar a donde no gobierna el PSOE".

"Puente es el mejor heraldo del sanchismo, pero como ministro es tan indigno y vergonzoso, sobre todo por su desprecio a las víctimas y por las chulerías que le hemos escuchado en los últimos días", ha lamentado el dirigente 'popular', quien se ha preguntado ¿cómo puede tener esa cara tan dura de decir que lo hace muy bien cuando por la negligencia del mantenimiento en las infraestructuras de las que él es responsable ha habido 46 fallecimientos. Eso es tomarle el pelo al conjunto de los españoles".

"Debería haber dimitido hace tiempo, justo el día del accidente, y, si no, Pedro Sánchez tiene que haberlo cesado", ha considerado Bendodo, quien, no obstante, ha señalado que cuando estuvo en el Senado Puente "volvió a repetir lo de la renovación integral de las vías, cuando aquí lo único integral es él, porque es un mentiroso integral. Ha habido falta de mantenimiento y dejadez, no ha parado de mentir, de ocultar, manipular datos".

Por contra, el dirigente 'popular' reconocido "el comportamiento ejemplar de nuestro presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que ha hecho sentirnos orgullosos a todos con su actitud, nos ha hecho sentir que en mitad del inmenso dolor de esta tragedia hay un Gobierno andaluz que se vuelca, que ayuda y que nos reconcilia con lo más noble de la política y del servicio público".

Según ha lamentado, "España ha pasado de ser referente de la alta velocidad para convertirse en referente de la alta mediocridad. La alta velocidad ya no existe en España" y ha asegurado que "asistimos a la última etapa de la degradación del sanchismo y con ello está arrastrando a nuestro país y la calidad de vida de los españoles".

"Cuando un ejército está en retirada, como es el caso del Gobierno de Pedro Sánchez, porque sabe que está en los minutos de la basura, lo peligroso no es lo que hace, lo peligroso es todo lo que intenta destruir en su camino de huida", ha dicho, señalando al "deterioro de los servicios públicos".

"La corrupción instalada en el Gobierno, en la familia del presidente, en el PSOE y en el Gobierno, especialmente en el Ministerio de Transportes, es corrupción económica, delictiva y moral", ha finalizado.